Die 140. Harzburger Rennwoche endet am Wochenende

Bad Harzburg. Am Samstag und Sonntag stehen auf der Rennbahn am Weißen Stein die letzten beiden Renntage der 140. Auflage an.

Die 140. Bad Harzburger Galopprennwoche endet an diesem Wochenende mit den beiden finalen Renntagen.

Am heutigen Samstag dürfen sich die Besucher auf gleich drei statt der ursprünglich geplanten zwei Superhandicaps ausgetragen. Bei den sogenannten Handicap-Rennen wird den Pferden ein Gewicht zugeteilt, das ihrem Rating entspricht. So soll Chancengleichheit im Feld geschaffen werden. Der erste Start wurde heute auf 11 Uhr festgesetzt, insgesamt elf Rennen stehen auf dem Programm.

Am Sonntag geht es ebenfalls um 11 Uhr auf der Rennbahn am Weißen Stein los. Höhepunkt am Abschlusstag ist das zweite See-Jagdrennen. Das erste Rennen wurde am vergangenen Sonntag ausgetragen. Der Seekönig, das Pferd mit den besten Platzierungen in beiden Prüfungen, wird mit einem besonderen Ehrenpreis geehrt.

Der Harzburger Rennverein bemüht sich zudem, an jedem Renntag die Viererwette anzubieten. In einem zuvor ausgewählten Rennen, in dem mindestens zwölf Pferde laufen, müssen dabei die ersten vier Pferde in richtiger Reihenfolge angekreuzt werden, der Mindesteinsatz beträgt 50 Cent. Die Mindestausschüttung wird 10.000 Euro pro Viererwette betragen.

4.200 Zuschauer sorgten am Donnerstag trotz hoher Temperaturen für einen ausgezeichneten Besuch am dritten Tag der Harzburger Galopprennwoche und auch den entsprechenden Wettumsatz. In den acht Rennen des Tages flossen 155.000 Euro durch die Wettkassen, am korrespondierenden Tag des Vorjahres waren es 138.000 Euro gewesen.

Die Bad Harzburger Hürden Trophy mit einer Dotierung von 12.000 Euro ging an den Favoriten Shrubland unter Miguel Lopez. Vor einem Jahr war der fünf Jahre alte Wallach in den Besitz des Rennvereinspräsidenten Stephan Ahrens gegangen, jetzt war es bereits der siebte Erfolg für Shrubland. Trainer ist Christian von der Recke in dem südlich von Köln gelegenen Weilerswist.

Das wichtigste Rennen auf der Flachen war der Preis der Harzer Volksbank, ein Ausgleich II, den sich Peter Schrades Bahnspezialist Vatenko (Areion) aus dem Stall von Roland Dzubasz holte. Es war einer von zwei Tagessiegern von Jocky Bauyrhzan Murzabayev, der seine Jahresbilanz auf 55 Erfolge verbesserte, unverändert Nummer eins der deutschen Jockeys ist. Konkurrent Maxim Pecheur schaffte gleichfalls zwei Treffer und hat nun 52 Siege auf dem Konto.