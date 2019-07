Beim Volksbank-Pokal im Jahr 2015: Jürgen Bartsch von der Volksbank im Harz übergibt den Cup an den Kapitän Jan Hennecke vom Pokalsieger SV Förste.

Förste. Der SV Förste lädt am Wochenende auf den Sportplatz ein. Neben dem Volksbank-Cup gibt es ein Traditionsspiel und ein Thekenturnier.

Blitzturnier um den Volksbank-Cup ist Höhepunkt in Förste

Die Sportwoche des SV Förste startet am Freitag ab 18.30 Uhr mit einem Traditionsspiel der aktuellen ersten Herrenmannschaft des SV Förste gegen ein All-Star-Team des SV Förste aus vergangenen Spielzeiten. Hier werden einige bekannte Gesichter aus Bezirksliga-Zeiten des SV Förste noch einmal ihre Fußballschuhe schnüren und den aktuellen Spielern des SV einen heißen Kampf liefern.

Der Samstag steht im Zeichen eines Straßen- und Thekenturniers. Ab 14 Uhr lassen Hobbyfußballer aus Förste, Nienstedt und Umgebung auf dem Kleinfeld das runde Leder rollen. Nach Abschluss des Turniers um 18.30 Uhr findet das Premierenspiel der neu ins Leben gerufenen JSG Söse/Harz statt. Die A-Junioren der neuen Spielgemeinschaft, in der die Clubs aus Förste, Dorste, Freiheit und Petershütte ihre Jugendkräfte bündeln, messen dabei in einem Vorbereitungsspiel ihre Kräfte mit der B1-Jugend des Tuspo Petershütte.

Der Volksbank-Cup am Sonntag bildet den Höhepunkt der Sportwoche. Ab 15 Uhr kämpfen die Teams des Tuspo Petershütte, TSC Dorste und SV Förste in einem Blitzturnier um die begehrte Trophäe. Als Titelverteidiger geht der Gastgeber vom SV Förste ins Rennen und wird es den beiden klassenhöheren Mannschaften möglichst schwer machen, den Wanderpokal der Volksbank im Harz aus dem Förster Sösestadion zu entführen. Die Förster hatten den Titel 2015 geholt. Zuletzt wurde das Turnier 2017 ausgetragen, aufgrund unwetterartiger Regenfälle und eines in der Folge gesperrten Sportplatzes konnte jedoch kein Sieger ermittelt werden.