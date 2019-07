Kassel. Der 24-jährige Berliner setzt sich im Endspiel des ITF-Herren-Turniers in Kassel mit 6:7, 6:3 und 6:4 gegen den Franzosen Jules Okala durch.

Lucas Gerch gewinnt die 22. Wilhelmshöhe Open in Kassel

Die 22. Wilhelmshöhe Open des KTC Bad Wilhelmshöhe haben einen würdigen Sieger: Der Berliner Lucas Gerch gewann das hochspannende Finale gegen den Franzosen Jules Okala mit 6:7, 6:3, 6:4. Gerch ist damit der vierte deutsche Sieger des höchstdotierten ITF-Herren-Turniers in Deutschland (25.000 US-Dollar plus Hospitality), das in diesem Jahr erstmals Teil der ITF World-Tennis-Tour war. Vor Gerch hatten das nur Denis Gremelmayer (2005), Peter Torebko (2104) und Yannick Hanfmann (2016) geschafft.

Für den Sieger war es eine besondere Woche. „Ich habe das beste Tennis meines Lebens gespielt“, sagte er nach seinem hart erarbeiteten Erfolg. 2:40 Stunden hatte der 24-Jährige dafür benötigt. Im ersten Satz lag er schnell deutlich hinten und musste sich erst an das aggressive Spiel des 21-jährigen Parisers gewöhnen. Beide hatten bisher noch nicht gegeneinander gespielt. Dann kam der erste Aufschlag besser, Gerch fand ins Match und zwang Okala noch in den Tiebreak. Im zweiten Abschnitt holte er sich schnell ein Break und brachte den Satz klar über die Runden. Die entscheidende Phase im dritten Satz war das achte Spiel. Nach einem ewig langen Hin und Her gelang Lucas Gerch das 5:3 – der Rest war Formsache.

Die Organisatoren der Wilhelmshöhe Open durften sich erneut über einen neuen Zuschauerrekord freuen, das Finale an der Burgfeldstraße war einmal mehr ausverkauft, das Turnier ist ein Magnet. „Wir hatten schon bis zum Halbfinale so viele Zuschauer wie noch nie“, berichtet Finanzchef Dr. Wolfgang Schäfer.