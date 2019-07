Thomas Wagner setzt sich auf Hof Bettenrode durch

Soul Men ist das Siegerpferd von Thomas Wagner bei der Qualifikation zum „Nürnberger Burg“-Pokal im Rahmen der 15. Bettenröder Dressurtage. Mit dem neunjährigen Hannoveraner Wallach war der Bad Hombuger Ausbilder am Sonntag nicht zu schlagen.

Mit glatten 76,000 Prozent und fünfmal Platzziffer Eins ging die goldene Schleife an Wagner. Silber ging an Holga Finken und Gino, die auf sehr starke 74,317 Prozent kamen. Damit tauschten die beiden die Plätze aus der Einlaufprüfung, die am Vortag Finken für sich entscheiden konnte. Qualifikationsdritte wurden Anabel Balkenhol und High Five mit 74,146 Prozent. Alle acht platzierten Paare lagen deutlich über der 70 Prozent-Marke, ein Beleg für die gute Qualität des 2019er-Jahrgangs auf Hof Bettenrode.

Deutliche Steigerungen

Allen drei Podiumsreitern gelang es, gegenüber der Einlaufprüfung zuzulegen und das eigene Ergebnis nach oben zu schrauben. Insbesondere Balkenhol steigerte sich deutlich und nach dem sechsten Platz in der Einlaufprüfung schaffte sie den Sprung auf Platz Drei.

Insgesamt zwölf Qualifikationsturniere gibt es über das Jahr verteilt im Vorfeld des Finals, das als bedeutendste Prüfung für deutsche Nachwuchs-Dressurpferde im Rahmen des Internationalen Reitturniers in der Frankfurter Festhalle vom 19. bis 22. Dezember ausgetragen wird. Nur der Sieger eines Qualifikationsturniers löst auch das Ticket für Frankfurt. Für Wagner, auf dem Kronenhof in Bad Homburg zuhause, wird das Festhallen Reitturnier damit zum echten Heimspiel, liegen doch gerade 20 Kilometer zwischen dem Ausbildungsstall und dem Finalviereck.

Hohes Niveau

Insgesamt zogen die Verantwortlichen nach den 15. Bettenröder Dressurtagen ein zufriedenstellendes Resümee. Insgesamt 22 Prüfungen standen an den fünf Tagen an. Standen an den ersten beiden Tagen die Amateure und Nachwuchsreiter im Mittelpunkt, folgten am Wochenende Prüfungen bis zur Klasse S***, dem Grand Prix Special. Das Niveau sei dabei sehr ordentlich gewesen, so die Veranstalter.

Schon jetzt sind die Planungen für das Turnier im kommenden Jahr auf dem Hof Bettenrode, in der Gemeinde Gleichen südöstlich von Göttingen gelegen, angelaufen.

Alle Ergebnisse der Prüfungen unter www.hofbettenrode.de.