Rope Skipper aus Roringen freuen sich über WM-Medaillen

Svenja Reinhardt, Linda Schneider und Annika Reinhardt vom TV Roringen gewinnen bei der Rope Skipping WM in Oslo Bronze.

Oslo. Neben einer Bronzemedaille im Double Dutch Single holt Svenja Reinhardt mit niedersächsischem Rekord auch Bronze im Triple Under.

Die Rope Skipper des TV Roringen sind in diesem Jahr auch auf dem internationalen Sportparkett vertreten. Zur Zeit bestreiten sie in Norwegen am Oslofjord gemeinsam mit rund 1.000 Sportlern aus 26 Ländern die World Jump Rope Championships.

Für die acht Springer Annika Reinhardt, Antonia Weidner, Denzel Frigge, Dina Hohendorf, Enja Kubitschke, Kira Hohendorf, Linda Schneider und Svenja Reinhardt standen fünf Tage lang Wettkämpfe in zwölf Disziplinen auf dem Programm. Der Tag ist dabei eng getaktet: 6 Uhr aufstehen, 8 Uhr Wettkampfbeginn und häufig ist Wettkampf Ende erst gegen 20 Uhr.

Die Anstrengung steckt dabei allen in den Beinen, das intensive Training im Vorfeld hat sich aber gelohnt. Svenja Reinhardt sprang mit 165 Triple Under neuen niedersächsischen Rekord und sicherte sich damit die Bronzemedaille. Linda Schneider, Annika Reinhardt und Svenja Reinhardt bestätigten ihre Leistung der deutschen Meisterschaften und holten auch auf internationalem Parkettboden die Bronzemedaille im Double Dutch Single.

Der Freestyle lief beim TVR-Team bis zur 70. Sekunde perfekt und fehlerfrei, dann nahm ein Fehler kurz vor Schluss und damit eine fehlende Kombination die Chance auf die Silbermedaille. „Schade, aber wir sind super zufrieden und freuen uns, die Leistung auch bei den internationalen starken Konkurrenz bestätigt zu haben“, berichtete Trainerin Astrid Reinhardt.

Gestern und heute standen noch zwei intensive Tage Trainingslager für Springer und Trainer an, bevor alle wieder die Heimreise nach Südniedersachsen antreten.