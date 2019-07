TVG Hattorf freut sich über 19 Absolventen des Laufkurses

Wie geplant am Tag vor den Sommerferien, trafen sich 19 erfolgreiche Absolventen des Lauf- und Gesundheitskurses, ausgerichtet vom TV Germania Hattorf, mit den Übungsleitern Yvonne Walthes, Thomas Herold und Bernd Riechel zum letzten Übungslauf am Oderparksee.

Hier wurde bei einem lockeren Abschluss bei Essen und Trinken Rückblick über zwölf Wochen Lauftraining gehalten: 24 Laufeinheiten über 90 Minuten, zusätzlich mit Hausaufgaben wie Pulsmessung üben oder einer Analyse des Alttagsverhaltens gespickt, sind die Kursteilnehmer nach Unterteilung der Gruppe in reine Anfänger und Wiedereinsteiger sehr motiviert angegangen.

Es wurde viel gelacht, etwas geschwitzt und nebenbei wurden auch neue Freundschaften geschlossen. Lächeln statt hecheln – dieses Motto hatte auch in diesem Jahr wieder Bestand. Alle haben das gesteckte Ziel erreicht, dreißig Minuten am Stück zu Laufen, und sind motiviert, auch weiterhin zu laufen, entweder in der TVG-Laufgruppe oder aus dem Kurs heraus auch in Kleingruppen.

Neuer Nordic Walking-Kurs

Beim TVG Hattorf beginnt nach den Sommerferien ein neuer Nordic Walking-Kurs. Unter dem Motto „Runter vom Sofa - rein in die Walkingschuhe“ dürfen sich die Teilnehmer ab dem 20. August immer dienstags und donnerstags auf zwölf Einheiten freuen. Treffen ist jeweils am Parkplatz am Odersee, eine Einheit dauert 90 Minuten.

Dem Kursprogramm liegt ein ganzheitlicher Ansatz zugrunde. Der Aufbau ist an Personen gerichtet, die sich bewegen und nach längerer Unterbrechung wieder ein körperliches Training aufnehmen möchten. Dabei stehen vor allem der Spaß und die Motivation an der Bewegung im Vordergrund. Der Kurs ist mit mehreren Qualitätssiegeln ausgezeichnet und wird von fast allen Krankenkassen teilweise oder ganz erstattet.

Weitere Informationen zum Kurs unter www.tvg-hattorf.de, Anmeldungen sind per E-Mail an nordic_walking@tvg-hattorf.de möglich.