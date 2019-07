F-Jugend des 1. FC Freiheit jubelt über den Staffelsieg

„Ich bin stolzer Trainer einer ungeheuer fantastischen Fußball-Mannschaft.“ Mit diesen Worten und den dazu passend bedruckten T-Shirts haben sich beim 1. FC Freiheit die Eltern von 21 F-Jugendspielern für die zurückliegende Saison beim Trainer-Team bedankt.

Nach einem Neuanfang im Jugendbereich hat es das Team von den Freiheiter Höhen bereits im zweiten Jahr in der F-Jugend geschafft, die Saison als Staffelsieger zu beenden. Kinder, Eltern und Trainer waren sich einig, dass man in der gesamten Zeit nicht nur sehr viel Spaß hatte, sondern die rege Teilnahme am Training und die daraus resultierende Entwicklung der Mannschaft am Ende zu diesem Erfolg geführt haben.

Teil der JSG Söse/Harz

Der 1. FC Freiheit wird in der kommenden Saison unter der neu gegründeten Spielgemeinschaft JSG Söse/Harz, bestehend aus Tuspo Petershütte, SV Förste, TSC Dorste und dem 1. FC Freiheit, jeweils eine Jugendmannschaft in der F- und E-Jugend stellen. „Wir stehen hinter dem Konzept der JSG Söse/Harz“, unterstreicht das Trainer-Team. Hierzu wurden alle Eltern umfangreich über das Konzept der JSG informiert, man ist sich einig, dass dies ein zukunftsweisendes Modell für den erfolgreichen Jugend-Fußball in der Region darstellt.

Mit derzeit vier Fußballtrainern, einem Torwarttrainer, zwei Betreuern und der vollen Unterstützung des Vereins sehen sich die Freiheiter innerhalb der JSG sehr gut aufgestellt und wollen den jungen Spielern in der kommenden Saison nicht nur viel Spaß, sondern auch eine fußballerische Weiterentwicklung bieten.

Interessierte Kinder und Eltern können sich per E-Mail an jugend@fc-freiheit.de direkt an das Sportteam des 1. FC Freiheit zu wenden.