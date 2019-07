Herzbergerin Maria Arlt startet bei Reining-Jugend-WM

Givrins. Die Wettkämpfe finden ab Donnerstag auf der CS Ranch von Corinna Schumacher in Givrins in der Schweiz statt, das deutsche Team ist Titelverteidiger.

Ab Donnerstag finden im schweizerischen Givrins die FEI Europameisterschaften und Jugend-Weltmeisterschaften im Reining, der Westernpferde-Dressur, statt. Austragungsort ist die CS Ranch, der Anlage von Corinna Schumacher. Für das deutsche Team dabei ist auch die Herzbergerin Maria Arlt, die in der Altersklasse Junge Reiter an den Start gehen wird.

Arlt, die erst seit rund zwei Jahren im Reining aktiv ist, wurde nach einer hervorragenden Saison nominiert. Bei den jeweiligen Sichtungslehrgängen konnte sie mit dem Hengst Cutting Whizpride, oder NoName, wie ihr Pferd mit Spitznamen genannt wird, voll überzeugen. „Es ist eine unglaubliche Ehre und ich kann es auch noch nicht ganz fassen, dass ich schon in meiner zweiten Showsaison bis nach ganz oben gekommen bin“, freute sich Arlt riesig über die Nominierung.

In der Schweiz stehen für die Teilnehmer zwei Wettbewerbe auf dem Programm – der Mannschaftswettbewerb und die Einzelkonkurrenz. Für Arlt wird es am Freitag und Samstag ernst, dann sind die Wettbewerbe bei den jungen Reitern terminiert. Das deutsche Team geht als Titelverteidiger in den Mannschaftswettkampf.