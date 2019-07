Aktion Bergretter zugunsten der Harzer Falken geht Zielgerade

Für die Harzer Falken läuft derzeit der Countdown. Am Freitag wird in einer Gläubigerversammlung über das weitere Vorgehen im laufenden Insolvenzverfahren des Braunlager Eishockeyvereins entschieden. Entsprechend geht auch die Aktion Bergretter auf die Zielgerade. Mit ihr versuchen viele Unterstützer rund um den Förderverein der Falken, Gelder zu generieren, um den Gläubigern eine vernünftige Quote anbieten zu können.

Mehr als 15.000 Euro sind bislang zusammen gekommen, noch bis zum morgigen Mittwoch sind Spenden möglich. Dabei geht es nicht nur um den Erhalt des Spielbetriebes der ersten Mannschaft, für die bereits entschieden wurde, nicht mehr in der zu kostenintensiven Oberliga, sondern in der Regionalliga Nord anzutreten. Es geht vor allem darum, der Nachwuchsabteilung und damit um einen Ausbildungsort des deutschen Eishockeys weiterhin eine Heimat bieten zu können.

Im Rahmen der Aktion haben auch einige ehemalige Braunlager Spieler ihre Unterstützung zugesagt. So spenden die Wittmann-Brüder Christian und Robert jeweils Originaltrikots aus ihrer Zeit bei den Falken. „Es ist ein Geben und Nehmen. Und wir haben in Braunlage so viel bekommen, dass es selbstverständlich ist, jetzt zu helfen“, erklären die beiden ehemaligen Harzer Publikumslieblinge.

Ein besonderes Sammlerstück hat Jens Baxmann zur Verfügung gestellt. Einst dem Harzer Nachwuchs entwachsen, feierte der Verteidiger sieben deutsche Meistertitel mit den Eisbären Berlin. Er spendet sein Originaltrikot der WM 2015, bei der er für die DEB-Auswahl auflief. Die Versteigerung läuft noch bis Dienstagmittag.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Abgabe eines Gebots unter www.facebook.com/harzer.falken.