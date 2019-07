US-Guard Cayla McMorris verstärkt die Veilchen Ladies

Göttingen. Die 23-Jährige studierte an der Wisconsin University. Als Profi spielte sie bereits in der Türkei sowie zuletzt in Göteburg.

Ihren fünften Neuzugang für die kommende DBBL-Spielzeit vermelden die Flippo Baskets BG 74 Göttingen. Nach ihrer zweiten Profistation beim schwedischen Erstligisten Högbo Baskets Göteborg wechselt Cayla McMorris an die Leine. Zuvor hatte die 1,83 Meter große US-Amerikanerin für die renommierte Wisconsin University große Erfolge erzielt. Zwei Mal wurde sie unter die besten zehn Akteurinnen der College-Liga gewählt.

Die 23-Jährige ist auf den Guard-Positionen zu Hause. In ihrer letzten Saison für Wisconsin erzielte sie durchschnittlich 13,1 Punkte und griff sich 6,1 Rebounds. McMorris war vier Jahre lang Captain ihres Teams und erzielte insgesamt 1.074 Zähler für Wisconsin, zudem war sie in den letzten Monaten ihrer College-Zeit auch für die Organisation des Teams zuständig. Nach dem erfolgreichen Studium im Fach Medien und Kommunikation wechselte sie zunächst nach Ankara in die Türkei, ehe sie im Januar dieses Jahres für fünf Monate in Göteborg unterschrieb. Für die Högbo Baskets erzielte sie in 15 Partien durchschnittlich zwölf Punkte und griff sich knapp sechs Rebounds.

BG-Headcoach Goran Lojo ist froh, mit McMorris eine Spielerin zu haben, die trotz ihres jungen Alters schon einige Erfahrung hat: „Cayla verfügt über eine Vielzahl von tollen Fähigkeiten. Sie hat in ihrer College- und Profi-Karriere mehrfach bewiesen, dass sie für jede Mannschaft eine Bereicherung ist.“