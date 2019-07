Die Germania Springer aus Hattorf meistern den Rennsteig

Beim 21. Rennsteigstaffellauf trat auch in diesem Jahr wieder ein elfköpfiges Team des TVG Hattorf an, um als Germania Sprinter die 169 km lange Strecke mit ihren besonderen Herausforderungen zu bezwingen. Zum ersten Mal fand der Start in Hörschel an der Werra statt und endete in Blankenstein an der Selbitz. Selbst die alten Hasen des Teams, die schon mehr als zehnmal teilgenommen und viele Streckenabschnitte gelaufen waren, hatten Ungewisses vor sich.

Traditionell wurde bereits am Freitag nach Abholung der Startunterlagen der Staffelstein aus dem Fluss geholt, dieses Mal aus der Werra. Die Hattorfer waren sich recht sicher, einen der Steine gefunden zu haben, der in den letzten Jahren dort nach Beendigung des Laufes versenkt worden war. Er sollte in seine Heimat zurückgetragen werden.

Schwere Steigungen

Am Samstagmorgen ab 6 Uhr brachten zuerst Michael Ederleh auf seinen 15,0 km (1:50 Stunden) und dann Thorsten Werner auf seinen 18,9 km (1:47 Stunden) die TVG-Mannschaft mit 700 Höhenmetern aufwärts auf den Grat des Thüringer Waldes. Als Radbegleiter auf der ersten Distanz war Karsten Bismark unterwegs. Die Steigungen brachten alle drei Sportler an ihre Grenzen. Es folgten Simone Fleischmann mit einer Laufleistung von 13,9 km (1:38 Stunden) und Sabine Daske mit 13,7 km (1:40 Stunden).

Auch hier begleitete Bismark die erste Läuferin. Thorsten Werner, schon wieder fit nach seiner Bergetappe, schwang sich auf das Rad und unterstütze Daske bis rund vier Kilometer vor ihrem Ziel. Ein Riss der Kette zwang ihn, nochmals zu laufen und das Rad mitzuschieben.

Auf Axel Riechel mit 20,0 km (2:01 Stunden) und Carola Schüßler mit 17,9 km (2:07 Stunden) folgte Hubertus Bartkowski mit 19,9 km (1:42 Stunden). Er übergab den Stein an Susann Hofmann, die am Ende ihrer 13,5 km (1:24 Stunden) diesen an Ralf Gerbode weiterreichte. In 2:15 Stunden lief dieser seine 18,6 km, bevor dann Thomas Hahn als Schlussläufer übernahm.

Zieleinlauf als Team

Er beendete seine 17,6 km in 1:51 Stunden, um 22.20 Uhr war er im Ziel in Blankenstein. Dort wartete bereits das ganze Hattorfer Team, nur Bismark musste berufsbedingt früher die Heimreise antreten, weit vor der Ziellinie und begleitete Stein und Schlussläufer ins Ziel. Hervorzuheben ist die nochmalige Radbegleitung von Werner, der sich auf den Etappen acht und neun und somit weitere 32 km in den Dienst der Mannschaft stellte.

Selbstverständlich nach solch einer Teamleistung wurde auf dem bestens hergerichteten Ziel- und Eventgelände gebührend gefeiert. Nach der gemeinsamen Übernachtung mit Teamfrühstück gingen alle Rennsteigler am nächsten Morgen nochmals zum Ziel und übergaben den Stein der Selbitz. Die Anmeldungen zur 22. Auflage des Laufes ist bereits bestätigt, damit werden auch am 20. Juni 2020 wieder Harzer Teams den Rennsteig rocken.