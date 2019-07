TSC Dorste startet in Vorbereitung auf die Kreisliga-Saison

Am Freitag, 5. Juli, starten die Fußballer des TSC Dorste in die Vorbereitung auf die Kreisligasaison 2019/2020. Auf das Team von den Trainern Michael Ludwig und Tobias Meister wartet ein hartes Stück Arbeit, um das angestrebte Ziel Klassenerhalt erneut realisieren zu können.

Der Begriff Fluktuation ist in Teamkreisen hierbei ein Fremdwort. Zum jetzigen Stand geht die Mannschaft nahezu unverändert in die kommende Spielzeit, so ist auch kein einziger Abgang zu verzeichnen. Mit Jonas Pautsch steht den Dorstern jedoch ein Nachwuchsspieler mehr zur Verfügung.

Vier Testspiele sind nach aktuellem Stand geplant. Am 14. Juli ist der TSC beim FC Lindau zu Gast, am 19. Juli beim VfL 08 Herberg. Am 28. Juli steht der Volksbank-Cup in Förste auf dem Programm. Die Generalprobe bestreiten die Dorster am 3. August beim FC Eisdorf, ehe am 11. August der Punktspielauftakt folgt.