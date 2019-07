Daniel Altmeier und Julian Lenz erhalten DTB-Wildcards

Braunschweig Am Donnerstag beginnt das Programm der Sparkassen Open in Braunschweig, ab Sonntag wird bei dem ATP-Challenger im Bürgerpark auch gespielt.

Daniel Altmaier und Julian Lenz erhalten vom Deutschen Tennis Bund Wildcards für das Hauptfeld der Sparkassen Open, die ab Donnerstag bis zum 13. Juli auf der Anlage des Braunschweiger THC ausgetragen werden. „Beide haben in den vergangenen Wochen sehr gut gespielt und sich diese Chance verdient“, begründet Davis Cup-Chef Michael Kohlmann die Entscheidung. Die erste Wildcard hatte die ausrichtende Brunswiek Marketing GmbH an den Spanier Nicola Kuhn, den Sieger des Turniers von 2017, vergeben, die zweite ging an Cedrik-Marcel Stebe.

Daniel Altmaier stand vor zwei Jahren schon einmal vor dem Einzug in die Top 200 der Welt, eine langwierige Verletzung zwang den heute 20-Jährigen fast zu einem Jahr Pause. Der Westfale rangiert derzeit nur noch auf Platz 488 der Weltrangliste, zeigt sich in diesem Sommer aber in guter Form. „Daniel ist derzeit der Beste der jungen Nachrückercrew, steht auf dem Sprung von den ITF- zu den ATP Challengerturnieren und braucht Matches auf diesem Niveau“ so Kohlmann.

Lenz zuletzt in guter Form

Auch Julian Lenz zeigte sich in den vergangenen Wochen in guter Form. Der 26-jährige Hesse siegte beim mit 25.000 Dollar dotierten ITF-Turnier in Karlsruhe und stand beim 80.000er-Turnier im italienischen Parma im Halbfinale. „Die Wildcard ist ein Lohn für die Leistungen der vergangenen Wochen“, erklärt Kohlmann, der auch bereits über die Wildcard in der Qualifikation entschieden hat: Diese geht an den Schleswig-Holsteiner Niklas Guttau, den Deutschen Jugend-Hallenmeister der U18.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es bereits vor Beginn des sportlichen Teils am Donnerstag und Freitag abendliche Veranstaltungen. Den Auftakt bildet heute ab 18 Uhr die After Work Party mit den DJs Hotel L’Amour. Morgen folgt das Uni-Sportfest 2019, auf dem sich über 20 Sportarten vorstellen und bereits zehn Gruppen mit Auftritten geplant sind. Am Samstag trainieren etliche Kinder beim Kids Day mit den Tennis-Profis, abends sorgen Kroner und Tom Beck für musikalische Unterhaltung. Am Sonntag schließlich beginnt das eigentliche Turnier mit den Qualifikationsmatches sowie den ersten Partien der Hauptrunde.

Weitere Infos und Tickets unter www.sparkassen-open.de.