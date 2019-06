Im Sonnenschein regnet es Medaillen

Mit einem neunköpfigen Team trat der LSKW Bad Lauterberg beim 39. Hardegser Sprint-Meeting an. Es war ein Sommertag aus dem Bilderbuch, die Freude auf den Wettkampf beim Blick auf das glitzernd in der Sonne glänzende 50 Meter-Becken war sofort spürbar, als die Schwimmer des LSKW im Freibad in...