Am Wochenende heulen am Iberg die Motoren auf

Am Wochenende gibt es für die Motorsportfans in der Region nur ein Ziel, in Heiligenstadt findet das 24. Ibergrennen statt. Ein mit 145 Fahrzeugen gefülltes Feld verspricht am Samstag und Sonntag beste Rennsportunterhaltung.

Gefahren wird auf dem sogenannten Holzweg, der L 2022, die über die Westausläufer des Ibergs führt. Dabei gilt es für die Teilnehmer, eine beachtliche Steigung zu überwinden. Zwar ist die Strecke mit 2050 Metern relativ kurz, weist mit 200 Metern aber einen gewaltigen Höhenunterschied auf. Sieben Rechtskurven und fünf Linkskurven müssen bis zum Ziel gemeistert werden. Zugelassen sind beim Ibergrennen alle Touren- und Rennsportwagen. Das Fahrerlager befindet sich mitten in der Innenstadt von Heiligenstadt Den Streckenrekord hält seit 2014 Patrik Zajelsnik, der mit seinem Norma M20F V8 nur 53,124 Sekunden benötigte.

Seit 1997 findet das Rennen jährlich am letzten Wochenende im Juni statt und ist fest im Rennkalender verankert. Das Motorsportspektakel in Heiligenstadt ist eine Station des Deutschen Bergpokals und der Deutschen Bergmeisterschaft für Touren- und Sportwagen.

Die ersten Rennen wurden auf der Strecke am Iberg bereits 1925 gefahren, damals jedoch noch auf Motorrädern. 1976 und 1977 fanden die ersten Veranstaltungen mit Rennfahrzeugen statt. Nach einer langen Pause folgte schließlich 1997 die Neuauflage.