Nachwuchstalent Bennet Hundt wechselt zur BG Göttingen

Göttingen Der 20-jährige Guard spielte in der vergangenen Saison für Lok Bernau in der ProB und wurde in der Liga als Youngster des Jahres ausgezeichnet.

Die BG Göttingen hat sich die Dienste eines deutschen Nachwuchstalents gesichert. Bennet Hundt wechselt vom ProB-Ligisten Lok Bernau an der Leine und erhält einen Einjahresvertrag. „Wir sind froh, dass wir so einen talentierten Spieler nach Göttingen holen können“, sagt BG-Headcoach Johan Roijakkers über den 20-jährigen Aufbauspieler.

„Obwohl er noch sehr jung ist, hat er schon jede Menge Erfahrungen gesammelt – mit Alba Berlin im Eurocup und in den Jugend-Nationalmannschaften. Wir freuen uns, dass wir dem nächsten jungen Spieler die Chance geben können, in der ersten Liga zu spielen und zu zeigen, was er wert ist“, unterstreicht der Trainer.

Ein Berliner Junge

Hundt, dessen älterer Bruder Jannes bei den Artland Dragons (ProA) unter Vertrag steht, wurde in Berlin geboren und spielte als Jugendlicher für den TuS Lichterfelde. Nach einen Auslandsschuljahr in den USA wechselte der Guard 2015 zu Alba Berlin. Dort spielte er sowohl für das NBBL-Team, als auch für das Regionalliga-Team der Hauptstädter. Sein Erstliga-Debüt gab der 1,80 m große Guard im Oktober 2017, kam in der Saison aufgrund eines Mittelfußbruchs, der ihn zu einer mehrmonatigen Pause zwang, jedoch nur auf acht Erstliga-Einsätze.

Seit der Saison 2016/17 spielt Hundt mit einer Doppellizenz auch für Alba-Kooperationspartner Bernau. In der vergangenen ProB-Saison kam der 20-Jährige auf 24 Einsätze und durchschnittlich 29 Minuten Spielzeit (14,5 Punkte/2,8 Rebounds/6,9 Assists). Seine Leistungen brachten ihm die Auszeichnung „Youngster des Jahres“ ein. Im vergangenen Sommer lief Hundt für die U20-Nationalmannschaft bei der EM in Chemnitz auf und gewann mit dem Team die Bronzemedaille.