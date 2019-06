Northeimer HC trägt DHB-Pokalturnier in Göttingen aus

Northeim Die Drittliga-Handballer treffen in dem Turnier am 17. und 18. August auf den Bundesliga-Spitzenclub SC Magdeburg. Gespielt wird in der S-Arena.

Der Northeimer HC zieht zur Ausrichtung des Erstrunden-Turniers im DHB-Pokal am 17. und 18. August wie in der vergangenen Saison in die S-Arena nach Göttingen um. In einer E-Mail hat die HBL (Handball-Bundesliga GmbH) dem NHC die Durchführung des Turniers übertragen. Die guten und zielführenden Gespräche mit der Göttinger Sport-und Freizeit GmbH (GoeSF) konnten bereits am vergangenen Wochenende abgeschlossen werden, berichtet der NHC.

Gespielt wird das Turnier im Final-Four-Modus. Neben dem Gastgeber, den Drittliga-Herren aus Northeim, sind der Bundesliga-Dritte und Pokalfinalist SC Magdeburg, der HSV Hamburg (2. Bundesliga) und der VfL Eintracht Hagen (3. Liga Nord-West) dabei. Am Samstag, 17. August, spielen die Hamburger gegen Hagen und der NHC bekommt es mit den Magdeburgern zu tun. Die Reihenfolge der Spiele steht noch nicht fest.

Am Sonntag werden dann die Sieger der beiden Samstagsspiele gegeneinander antreten. Der Sieger dieses Spieles zieht in die zweite Runde des DHB-Pokals ein. Die Anwurfzeiten werden voraussichtlich in der ersten Juli-Woche festgelegt. Der Beginn des Kartenvorverkaufs ist für Mitte Juli geplant.