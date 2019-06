Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn kommt nach Northeim

Die Fußball-Fans in der Region dürfen sich auf ein Highlight in der Sommerpause freuen. Am Dienstag, 16. Juli, gibt der Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn 07 seine Visitenkarte in Südniedersachsen ab und bestreitet ein Testspiel gegen den Oberliga-Vizemeister FC Eintracht Northeim. Der Spielbeginn im Northeimer Gustav-Wegner-Stadion ist um 18.30 Uhr.

Die Northeimer hatten das Vorbereitungsduell gegen den damaligen Zweitligisten aus Paderborn bereits im Frühjahr vereinbart, durch den unerwarteten Aufstieg des SCP musste der ursprüngliche Termin allerdings verschoben werden. Die Ostwestfalen um Trainer Steffen Baumgart schafften als Tabellenzweiter sensationell den direkten Durchmarsch aus der dritten Liga und spielen nun nach der Saison 2014/15 ein zweites Mal in der höchsten deutschen Spielklasse.

Inzwischen hat auch der Kartenvorverkauf für die Begegnung am Rhumekanal begonnen. Tickets sind in Northeim bei Sport Kuck, bei Testa’s sowie in der Eintracht-Geschäftsstelle am Stadion erhältlich. Außerdem können Eintrittskarten per E-Mail an tickets@eintracht-northeim.de reserviert werden. Weitere Informationen gibt es unter www.eintracht-northeim.de.

Der sportliche Leiter des Oberligisten, Philipp Weißenborn, nimmt derweil im Einvernehmen mit dem Verein eine einjährige Auszeit, in deren Anschluss er wieder in seine ursprüngliche Tätigkeit zurückkehren wird. „Philipp hat in den letzten zwei Jahren nahezu rund um die Uhr für unseren Verein gearbeitet und neben seiner Tätigkeit als sportlicher Leiter die Oberligamannschaft als Trainer mit viel Leidenschaft und Herzblut an den Rande des Aufstiegs in die Regionalliga geführt. Dafür hat er unsere Dankbarkeit und Anerkennung“ , wird der Vorstand der Eintracht in einer Pressemitteilung zitiert. „Diese hohe Intensität hat ihm viel Kraft gekostet. Wir sind daher übereingekommen, dass es nun an der Zeit ist, in Ruhe zu regenerieren und wieder ausreichend Kraft zu sammeln. Wir werden seine Aufgaben als sportlicher Leiter interimsweise durch ein kompetentes Team auffangen und lösen. Wir wünschen Philipp von Herzen alles Gute und freuen uns auf den Tag seiner Rückkehr“, unterstreichen die Northeimer.

Nach einem ersten Kennenlernen zwischen den neuen Trainern Simon Schneegans und Oliver Hille und der Mannschaft in der vergangenen Woche ist am heutigen Dienstag offizieller Trainingsauftakt bei den Northeimern. Am 20. oder 21. Juli beginnen die Pflichtspiele mit dem Qualifikationsspiel im NFV-Pokal beim SV BW Schwalbe Tündern.