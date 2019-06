Streckenrekord an der Okertalsperre gerät nicht in Gefahr

Bei der 27. Auflage des Laufes „Rund um die Okertalsperre“ des Läufer-Teams Oker konnten die Teilnehmerzahlen aus den Vorjahren nicht erreicht werden. In mehreren Orten in der näheren Umgebung fanden ebenfalls Laufveranstaltungen statt. Hinzu kam die Nachricht, dass das Okertal für den Verkehr gesperrt sei. So waren es immerhin knapp 50 Läufer, die sich trotz des Umweges über Torfhaus beziehungsweise Clausthal-Zellerfeld am Start einfanden.

Bei fast idealen Wetter beherrschte Tim Alexander Zappe (Langelsheim) den 5,2 km-Lauf deutlich vor den beiden Wolfshägern Claas Brinkmann und Alexander Fürle. Bei den Frauen war Katrin Vogt aus Goslar vorn. Das etwas größere Feld der Langstreckler mit dem Goslarer Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk konnte pünktlich gestartet werden. Die flache 12.638 m lange Runde ist besonders für Bahnläufer gut geeignet. Zahlreiche namhafte Athleten aus Südniedersachsen und Sachsen-Anhalt haben die Strecke schon gelaufen. Den Rekord hält immer noch der Schladener Mario Burger, der die 40-Minuten-Grenze bislang als Einziger unterbot.

Einsames Rennen

Sebastian Germer aus Schladen lief an der Spitze ein einsames Rennen und nach 51:14 Minuten kam er drei Minuten Vorsprung vor Henry Effner (Goslar) und Artur Dorn (Goslar) ins Ziel auf der Vorsperre. Bei den Frauen war Bettina Junk vor Anja Dorn und Meike Schoppe (alle Goslar) im Ziel.

Die großen Namen fehlten in diesem Jahr, diese Chance konnten andererseits viele nicht so bekannte Läufer nutzen, um nach der abschließenden Siegerehrung mit einem Pokal und einem kleinen Preis die Heimreise anzutreten. Noch hat der Vorsitzende des Läufer-Teams Oker fast 60 Pokale und kleine Sachpreise, die für die 28. Auflage wiederum als Abendlauf am 26. Juni 2020 genutzt werden.