F-Junioren der JSG Sösetal begeistern mit tollen Toren

Förste Die Mannschaft besiegt in einem offen geführten Spiel Fortuna Werxhausen mit 7:4. Einige Spiele standen für die D-Junioren an.

Beim 7:4-Erfolg der F-Junioren der JSG Sösetal-Petershütte gegen den SV Fortuna Werxhausen gab es viele sehenswerte Treffer auf beiden Seiten zu bestaunen. So versenkte Lasse Dunemann das Leder per Flugkopfball im gegnerischen Kasten. Nicht weniger sehenswert traf Jason Ettig, der den Ball fast von der Torauslinie unhaltbar per Außenrist in den Winkel zirkelte. Als Torschützen für die JSG Sösetal-Petershütte zeichneten sich Lasse Dunemann (3), Fabian Lösch (2) und Jason Ettig (2) aus.

Die E3-Jugend der JSG Petershütte-Sösetal holte ihren ersten Sieg gegen den VfL Herzberg. Nach einer knappen 2:1-Halbzeitführung drehte die E3 im zweiten Abschnitt kräftig auf und zog auf 5:1 davon. Für die Tore der JSG sorgten Noah Del Vecchio (2), Mattheo Winkler, Luca Behnke und Tom Küster.

Reichlich Programm hatte die D-Jugend der JSG Sösetal zum Saisonabschluss zu absolvieren. Ein Freundschaftsspiel gegen den TuS Clausthal-Zellerfeld ging knapp mit 3:4 verloren. Dabei gaben die Sösetaler eine 2:0-Halbzeitführung aus der Hand und kassierten mit dem Abpfiff den entscheidenden Treffer zum 3:4. Die JSG-Tore erzielten Yahya Akman, Raik Steinmann und ein Eigentor der Gastgeber.

Beim Gips-Cup in Walkenried präsentierten sich die Sösetaler als Unentschieden-Könige und teilten sich viermal die Punkte. Bei einem Sieg und zwei Niederlagen aus den weiteren Partien sprang in der Abschlusstabelle nur der siebte Platz heraus. In die Torschützenliste konnten sich Phillip Schneider und Lukas Schulze eintragen.

Im letzten Ligaspiel rundete ein 2:1-Auswärtssieg bei der JSG Rosdorf/Leine-Friedland die lange Saison ab. Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte fiel der 1:1 Ausgleich durch einen abgefälschten Schuss per Eigentor, bevor Phillip Schneider mit einer schönen Direktabnahme zum 2:1-Endstand traf.