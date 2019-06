Im Nordharz wird Handball der Spitzenklasse geboten

Zum 30. Mal findet vom 9. bis 11. August in Ilsenburg das Internationale Klaus-Miesner-Gedenkturnier um den Harz Energie-Cup statt. Sechs hochkarätige Handballteams kämpfen in der Harzlandhalle drei Tage lang um den Sieg. Mit den Lokalmatadoren vom SC Magdeburg und RK Celje aus Slowenien sind zwei ehemalige Champions League-Gewinner dabei.

Angeführt wird das Teilnehmerfeld auch in diesem Jahr vom Bundesligisten aus Magdeburg. Der Pokalfinalist und Vorjahresdritte in der ersten Liga hatte als erster deutscher Club im Jahr 2002 die Champions League gewonnen – noch vor den Teams aus Kiel und Flensburg. Die Slowenen aus Celje sind amtierender Landesmeister und der dominierende Club des Landes, 23 Meistertitel stehen bereits zu Buche. Den größten Erfolg konnte der Verein 2004 mit dem Gewinn der Champions League feiern.

Hochkarätiges Teilnehmerfeld

Doch auch das weitere Teilnehmerfeld im Nordharz kann sich sehen lassen. Als zweiter Bundesligist ist der Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe mit dabei, in der abgelaufenen Saison auf Platz zwölf ins Ziel gekommen. Aus Schweden reist Malmö HK an, nach der regulären Saison Zweiter der Handbollsligan. In den Playoffs unterlag Malmö dann jedoch direkt dem späteren Sensationsmeister Sävehof.

Besser lief es für die Kadetten Schaffhausen, die ihrerseits in der Schweiz den Titel holten. Es war bereits die elfte Meisterschaft für das Team vom Oberrhein. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld vom norwegischen Serienmeister Elverum Handball. Seit 2012 führt national kein Weg an dem Team vorbei, international verpasste Elverum nur knapp die K.o-Spiele in der Champions League.

Die Zuschauer dürfen sich angesichts des hochkarätigen Feldes, Celje, Schaffhausen und Elverum spielen auch in diesem Jahr in der Champions League, Magdeburg hat eine Wildcard beantragt, wieder auf Spitzenhandball freuen.

Eintrittskarten und weitere Infos unter www.hv-ilsenburg.de.