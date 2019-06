Harzer Triathleten trotzen den schweren Bedingungen

Samorin In der Challenge-WM in der Slowakei kämpfen die Sportler mit der kalten Donau sowie hohen Temperaturen beim Radfahren und Laufen.

Durch eine erneute Top-Platzierung bei der Challenge Walchsee-Kaiserwinkl in Österreich Ende der Saison 2018 hatte sich Triathlet Jörg Lindert vom MTV Förste zum zweiten in Folge zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft der Challenge-Rennserie qualifiziert. Knapp 1.000 Athleten aus aller Welt, die sich bei einem der insgesamt 40 Rennen der Serie das Startrecht erarbeitet hatten, nahmen im slowakischen Samorin das Rennen über 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21 km Laufen in Angriff.

Zunächst stand jedoch für die Teilnehmer und die Organisatoren die Frage im Vordergrund, ob das Rennen wie geplant stattfinden kann. Viel Schmelzwasser aus den Alpen und dadurch Hochwasser mit starker Strömung im eiskalten Wasser der Donau stellten das Schwimmen in Frage. Am Wettkampftag wurde das Rennen freigegeben. Die Wassertemperatur lag mit 14,1 Grad knapp über der Grenze, die das Schwimmen erlaubt. Viele Starter vermuteten allerdings, dass die große Anzahl der am Start stehenden Triathlon-Profis und die Liveübertragung im slowakischen Fernsehen letztlich den Ausschlag gaben, das Rennen nicht zu kürzen.

Strömung sorgt für Umwege

Jörg Lindert kam mit den Bedingungen im Wasser gut zurecht. Problematisch gestalteten sich nur die letzten Meter quer zur Strömung. Dadurch bedingte Umwege führten für alle Teilnehmer zu mehr als 2 km im Wasser. Beim anschließenden Radfahren und vor allem beim Laufen machten den Sportlern schließlich Temperaturen nahe der 30 Grad auf einem nahezu komplett der Sonne ausgesetzten Kurs das Leben schwer.

Auf dem Rad konnte Jörg Lindert mit einem Schnitt von 37 Kilometern pro Stunde die Leistung aus dem Vorjahr bestätigen. Beim Laufen blieb er etwas mehr als zehn Minuten über der geplanten Zeit, erreichte das Ziel aber nach 4:56 Stunden mit einer Verbesserung gegenüber 2018. Leider konnte er durch das reduzierte Lauftempo angestrebte Platzierung unter den Top 15 der Altersklasse M45 nicht realisieren und musste sich mit Rang 29 zufriedengeben.

Kathrin Lindert hatte die Qualifikation für die Meisterschaft knapp verpasst, startete jedoch zusammen mit knapp 250 weiteren Sportlern im Rennen mit freier Meldung über die identische Distanz. Sie hatte große Probleme im Wasser und stieg am Ende des Feldes aus der Donau. Danach begann die Aufholjagd. Mit einer soliden Leistung auf dem Rad und auf den drei Laufrunden über das weitläufige Gelände des Olympiastützpunkts der Slowakei arbeitete sie sich nach vorn. Nach 6:27 Stunden erreichte die Harzerin das Ziel zwar fast 20 Minuten später als 2018, trotz allem war es ein Erfolg: Die Leistung reichte für Rang zwei in der Altersklasse W45.

Nachwuchs startet ebenfalls

Ebenfalls im Rahmenprogramm starteten für den SFC Harz-Weser Ann-Christin und Franziska Lindert. Ann-Christin Lindert sicherte sich beim Kinderlauf über 800 Meter den dritten Platz in der Altersklasse W12. Franziska Lindert feierte den größten Erfolg ihrer Triathlonkarriere, sie startete beim TryAthlon.

Als jüngste Teilnehmerin musste sie sich im Feld mit knapp 50 ausschließlich erwachsenen Konkurrentinnen behaupten. Nach 300 Metern im Freibad des Olympiastützpunkts lag sie weit vorn, konnte sich auf 13 Radkilometern entlang der Donau noch weiter verbessern und nach 3 km Laufen überraschend auf Gesamtrang drei den Wettkampf beenden. Der Einlauf in der Zielarena, die für die Meisterschaft genutzt wurde, war für beide Nachwuchssportlerinnen ein großartiges Erlebnis. Franziska Lindert sammelte außerdem bei der vom internationalen Flair des Sportwochenendes geprägten Siegerehrung im Kongresszentrum der großen Sportanlage viele besondere Erfahrungen.