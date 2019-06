Henning Holland erlebt in Berlin einen echten Höhenflug

Am vergangenen Wochenende fanden im Berliner Mommsenstadion die Norddeutschen Seniorenmeisterschaften in der Leichtathletik statt. Einziger Starter aus dem NLV-Kreis Osterode war es Henning Holland von der LG Osterode, der in der Klasse M55 an den Start ging.

Los ging es am Samstagmittag mit dem Lauf über die 100 m Hürden. Bei zum Teil böigem Gegenwind tat sich Holland schwer und erzielte in 19,49 Sekunden den zweiten Platz. Danach stand der Dreisprung auf dem Programm. Hier lief es trotz des weiterhin vorhandenen Gegenwindes deutlich besser. Bereits im zweiten Versuch konnte der LGO-Athlet seine Tagesbestweite von 10,57 m erzielen. Dies bedeutete in der Endabrechnung den ersten Platz und somit den ersten Titel.

Zweiter Titel im Hochsprung

Doch es sollte noch besser werden. Nach dem Dreisprung ging es weiter zum Hochsprung, der letzten Disziplin des ersten Tages. Hier erwischte Holland einen sehr guten Wettkampf. Er konnte sich von Versuch zu Versuch verbessern, das warme Wetter und die Tipps der anwesenden Sportler verhalfen ihm zu immer neuen Höhen. Am Ende übersprang der Osteroder 1,62 m bereits im ersten Versuch, diese Höhe hatte er schon seit vielen Jahren nicht mehr erzielen können. Trotz der starken Konkurrenz bedeutete das den Sieg und damit den zweiten Titel an diesem Tag. Die Freude über die tolle Höhe war entsprechend groß, mit seiner Leistung ist er auch deutschlandweit vorne zu finden.

Am Sonntag stand noch der Weitsprung auf dem Programm. Auch hier war ein starkes Teilnehmerfeld am Start. In den ersten beiden Versuchen erzielte Holland trotz Gegenwind bereits gute 5,17 m und ging damit in Führung. Im fünften Versuch bei leichtem Rückenwind steigerte er sich sogar auf 5,24 m und freute sich über den insgesamt dritten Titel an diesem Wochenende. Entsprechend zufrieden trat Holland anschließend die Heimreise an.

In vier Wochen stehen die Deutschen Seniorenmeisterschaften in Leinefelde auf dem Wettkampfprogramm. Hier strebt der LGO-Athlet eine Medaille über 400 m Hürden sowie im Hochsprung an.