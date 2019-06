Über den NFV-Pokal geht es in den DFB-Pokal

Im Krombacher-Niedersachsenpokal der niedersächsischen Dritt- und Viertligisten bestreiten der SSV Jeddeloh und der VfB Oldenburg am 20. oder 21. Juli das Qualifikationsspiel um den Einzug in das Viertelfinale. Dies ergab die Auslosung in Barsinghausen. Als Glücksfee agierte Helge Kristeleit (NFV-Referatsleiter Jugend).

Insgesamt waren im Topf dieses Wettbewerbsbaumes neun Teams vertreten. Nachdem die sieben Freilose ermittelt wurden, zog Kristeleit die Teilnehmer am Qualifikationsspiel, dessen Sieger im Viertelfinale auf den HSC Hannover trifft.

Amateurzweig

Neben dem FC Eintracht Northeim sind im Amateurzweig des NFV-Pokals 21 weitere Teams vertreten (wir berichteten). Wie in der vorherigen Saison wird das Pokalfinale in diesem Wettbewerbszweig am „Finaltag der Amateure“ auf neutralem Platz in Hannover ausgetragen.

Der niedersächsische Verbandspokal der Herren, seit der Saison 2009/10 als Krombacher-Niedersachsenpokal bekannt, wurde in der vergangenen Saison erstmals in zwei voneinander getrennten Wettbewerbsbäumen ausgespielt. Die Sieger beider Wettbewerbe qualifizieren sich für den DFB-Pokal.

Die Pokal-Paarungen

3. Liga und Regionalliga, Qualifikationsrunde (20./21. Juli): SSV Jeddeloh - VfB Oldenburg, Freilose: SV Drochtersen/Assel (Titelverteidiger), TSV Havelse, HSC Hannover, Eintracht Braunschweig, SV Meppen, Lüneburger SK Hansa, BSV SW Rehden. Viertelfinale (2./3. Oktober): Sieger Jeddeloh/Oldenburg - HSC Hannover; BSV SW Rehden - SV Meppen; SV Drochtersen/Assel - Eintracht Braunschweig; TSV Havelse - Lüneburger SK Hansa

Amateure, Qualifikationsrunde (20./21. Juli): FC Hagen/Uthlede - VfL Oldenburg; SV Brake - TB Uphusen; HSC Schwalbe Tündern - Eintracht Northeim; Heeslinger SC - Germania Egestorf/Langreder; MTV Treubund Lüneburg - MTV Gifhorn; SV Lengede - FT Braunschweig; Freilose: SV Atas Delmenhorst (Titelverteidiger), MTV Eintracht Celle, Arminia Hannover, SC Spelle/Venhaus, Kickers Emden, TuS Bersenbrück, VfV Borussia 06 Hildesheim, TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, MTV Wolfenbüttel, Lupo Martini Wolfsburg