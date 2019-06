Südharz muss siegen – und auf Dorster Schützenhilfe hoffen

Am letzten Spieltag der Saison in der Kreisliga ist nur noch eine Frage zu klären. Wer steigt neben dem SV Türkgücü Münden in die 1. Kreisklasse ab? Hier liefern sich der TSV Groß Schneen und der VfB Südharz ein Fernduell. Alle Spiele werden am 16. Juni um 15 Uhr angepfiffen.

SV Rotenberg – Tuspo Petershütte II. Sein vorerst letztes Spiel in der Kreisliga bestreitet Rotenberg in Scharzfeld. In der Partie gegen die Reserve des Tuspo Petershütte will man nochmal zeigen, warum man in die Bezirksliga aufsteigt. Bei den Gästen ist es das letzte Spiel für Trainer Peter Apel. Er wird von Jörg Müller ersetzt.

TSC Dorste – TSV Groß Schneen. Viele Blicke richten sich nach Dorste. Dort tritt mit dem TSV Groß Schneen einer der zwei noch übriggebliebenen Abstiegskandidaten an. Die bereits geretteten Dorster könnten mit einem Sieg dem VfB Südharz Schützenhilfe leisten, der zeitgleich in Seulingen gewinnen muss, um die Klasse zu halten.

SV Türkgücü Münden – SC Harztor. Beim bereits abgestiegenen Schlusslicht in Hann. Münden muss der SCH antreten. Nach dem Pokalaus am Montag in Nikolausberg, will man nun zumindest den sechsten Tabellenplatz vor dem RSV Göttingen 05 verteidigen.

TSV Landolfshausen/S. II – VfB Südharz. Seine letzte Chance auf den Klassenerhalt muss der VfB Südharz in Seulingen nutzen. Nur mit einem Sieg könnte man den drohenden Abstieg noch verhindern. Dabei sind die Walkenrieder aber auf Schützenhilfe aus Dorste angewiesen. Dort darf der TSV Groß Schneen nicht gewinnen. Bei einem Unentschieden in Dorste und einem Südharzer Sieg gegen Landolfshausen/Seulingen II müsste das Torverhältnis entscheiden. Hier ist Groß Schneen aktuell um drei Tore besser.