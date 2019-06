Neues Trainerduo verpflichtet

Die Entscheidung ist gefallen: Jürgen Sattler und Michael Möller mit Beginn der neuen Saison als Trainer beim VfL Herzberg arbeiten. „Es soll nicht nur ein neuer Schwung, eine neue Motivation in die Formation der 1. Herren Mannschaft gebracht werden, sondern eher der gesamte Leitfaden soll eine Erneuerung finden. Spiele zu gewinnen muss wieder leichter und lässiger werden, geplante Spielzüge müssen präziser ihre Umsetzung finden, damit die Torchancen auch zu echten Chancen werden. Das gesamte Miteinander soll eine völlig neue Trainingsform finden“, erklärt Jürgen Sattler, der selbst schon immer Fußball gespielt hat und Mannschaften auch in der Landesliga trainiert hat.

Kernziel soll natürlich stets die Freude am Spielen bleiben, die Lust auf Mannschaftssport und Kollegialität im Team. „Hart trainieren, neue Fähigkeiten erreichen, eine bessere Art der Kommunikation erlangen soll die Mannschaft dann Step by Step in eine andere Spielkompetenz führen“, fügt Michael Möller hinzu.