Dostluk kassiert nächste Klatsche

Osterode In der Fußball-Bezirksliga verpasst Tuspo Petershütte nur um einen Punkt die Meisterschaft.

Nur ein Punkt hat dem Tuspo Petershütte zur Meisterschaft gefehlt. Der Aufstieg in die Landesliga ist den Seestädter aber so gut wie sicher, da die SG Bergdörfer laut NFV-Verband nicht aufsteigen darf (wir berichteten). Hierzu steht eine endgültige Entscheidung aber noch aus.

Der FC Dostluk Spor hingegen kassierte die nächste herbe Klatsche. Mit 3:9 unterlagen die Osteroder gegen die SG Denkershausen/Lagershausen.

SV Groß Ellershausen/Hetjenhausen - Tuspo Petershütte 0:7 (0:5). Seine Aufgabe beim SV Groß Ellershausen hat die Mannschaft von Wolfgang Pilz locker gemeistert. Die SG Bergdörfer in Sülbeck aber auch, so dass am Ende nur der zweite Platz für die Seestädter bleibt.

Mit einem Doppelpack brachte Ilyas Bircan den Tuspo auf die Siegerstraße (14./32.). Im Anschluss zeigten die abstiegsbedrohten Gastgeber kaum noch Gegenwehr. Bis zur Pause erhöhten Hendrik Sinram-Krückeberg (35.), Lukas Presch (41.) und Tobias Jung (46.) auf 5:0. Im zweiten Durchgang spielte Tuspo weiter nach vorne und kam an Ende durch Tore von Presch (66.) und Daniel Schmidt (67.) zu einem 7:0-Erfolg.

„Wir müssen nun abwarten wie es in der Sache mit dem Aufstieg weitergeht und was Bergdörfer macht“, sagt Axel Gömann, stellvertretender Vorsitzender des Tuspo.

FC Dostluk Spor Osterode - SG Denkershausen/Lagershausen 3:9 (2:3). In seinem letzten Spiel als FC Dostluk Spor unterlagen die Osteroder mit 3:9 gegen Denkershausen. Trotz der sommerlichen Temperaturen war es ein munteres hin und her mit zahlreichen Toren.

Im zweiten Spielabschnitt musste Dostluk Spor verletzungsbedingt sogar in Unterzahl agieren und bekam noch sechs weitere Gegentreffer.

Die Tore für die Hausherren erzielten Hamudi Souleiman (8.) und Omar El-Zein (23./58.).

Bei den Gästen waren Rafael Sieghan (4), Noah Ellies (2), Dimitri Ditz (2) und Kevin Höß erfolgreich.