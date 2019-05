Die Leichtathletik-Elite startet in Osterode

323 Teilnehmer nehmen am Internationalen Sparkassenmeeting am Mittwoch, 29. Mai, teil – mit dem Meldeergebnis ist die LG Osterode als Veranstalter sehr zufrieden. Und auch die Qualität stimmt, sind doch zahlreiche Deutsche Meister bzw. Medaillengewinner bei Europameisterschaften am Start. So darf...