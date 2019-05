Veilchen verabschieden sich mit Doppelspieltag aus Saison

Göttingen Zum Abschluss der Basketball Bundesliga empfängt die BG Göttingen am Freitag die MHP Riesen Ludwigsburg. Am Sonntag führt die Reise nach Jena.

Die Laune könnte bei der BG Göttingen, nachdem der Verbleib in der Basketball Bundesliga vorzeitig gesichert wurde, kaum besser sein. So kann die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers die verbleibenden zwei Partien in dieser Saison gelassen angehen. Am heutigen Freitag empfangen die Veilchen zum letzten Saisonheimspiel die MHP Riesen Ludwigsburg ab 19 Uhr in der Sparkassen-Arena.

Am Sonntag ab 18 Uhr folgt das letzte Saisonspiel bei Science City Jena. „Wir wollen uns am Freitag mit einer guten Leistung zu Hause von unseren Fans verabschieden“, sagt Roijakkers. Gegensätzlicher könnten die beiden Gegner kaum sein, denn während die Ludwigsburger noch um die Playoffs-Teilnahme kämpfen, kann Jena den Ligaverbleib nicht mehr sichern und steht als Absteiger fest.

Riesen kämpfen um die Playoffs

Nach dem Sieg der Würzburger in Bayreuth am Dienstag haben die Franken Ludwigsburg aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs vom achten Tabellenplatz verdrängt. So braucht die Mannschaft von Ex-Veilchen-Trainer John Patrick unbedingt einen Sieg, um die Chancen auf eine Playoff-Teilnahme aufrecht zu erhalten. Die Bilanz der Göttinger gegen die Riesen ist in dieser Spielzeit ausgeglichen. Während die BG gleich zu Saisonbeginn das Pokal-Achtelfinale nach einer großartigen Aufholjagd 72:67 für sich entschied, waren die Ludwigsburger in der BBL-Hinrunde erfolgreich (52:62).

Bei beiden Partien noch nicht dabei war der momentane Topscorer der Riesen, Marcos Knight. Der im Januar nachverpflichtete US-Guard kommt im Schnitt auf 18,2 Punkte pro Spiel und steht von allen Ludwigsburger Akteuren am längsten auf dem Parkett (rund 32 Minuten). Zudem holt der Ex-Jenaer auch die meisten Rebounds pro Partie (6,8) und gibt die zweitmeisten Assists (3,9). Ebenfalls zweistellig punkten US-Forward Kelan Martin (13,7 Punkte) sowie die beiden US-Guards Lamont Jones (12,6) und Jordon Crawford (10,9).

Crawford musste am vergangenen Wochenende beim 102:98-Zittersieg gegen Rasta Vechta allerdings aufgrund einer Gehirnerschütterung pausieren. Der 1,68 Meter große Spielmacher ist bester Assistgeber seines Teams (5,9 pro Spiel) und nach Ex-Veilchen Adam Waleskowski zweitsicherster Dreier-Schütze (41 Prozent Trefferquote). Die zweitmeisten Rebounds nach Knight holt der kanadische Forward Owen Klassen (6,1). Rebounds sind eine Spezialität der Schwaben. 12,3 Offensiv-Rebounds sichert sich die Patrick-Truppe im Schnitt – nur Frankfurt kommt ligaweit auf mehr.

Spiel beim Absteiger

Beim schon feststehenden Absteiger aus Thüringen schließen die Veilchen die Spielzeit am Sonntag ab. Doch die Jenaer werden trotz der Enttäuschung über den Abstieg versuchen, ihren Fans einen versöhnlichen Saisonabschluss zu bieten. Dass die Mannschaft des neuen Headcoaches Marius Linartas sich nicht ihrem Schicksal ergibt, hat sie bei der knappen 87:93-Niederlage am vergangenen Sonntag bei den Telekom Baskets Bonn gezeigt – und das trotz des Ausfalls dreier Stammkräfte.

In Bonn war BBL-Veteran Derrick Allen mit 22 Punkten bester Jenaer Punktesammler. Im Schnitt erzielt der nachverpflichtete US-Forward Reggie Williams die meisten Zähler pro Partie (15,5). Ebenfalls durchschnittlich zweistellig punkten Ronald Roberts (14,4) und Julius Jenkins (11,1). Beste Jenaer Rebounder sind Roberts (6,2) und Julius Wolf (4,5), der in Göttingen aufwuchs und diverse Göttinger Jugendmannschaften durchlaufen hat. Bester Jenaer Assistgeber ist US-Guard Dru Joyce (6,2 pro Spiel).