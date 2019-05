Neun Wanderer sind bei allen 87 Wanderungen dabei

Bei der Volkswanderung des MTV Förste am 1. Mai lassen sich rund 1200 Teilnehmer am Jagdhaus im Westerhöfer Wald registrieren.

Förste Der MTV Förste kann auch in diesem Jahr eine große Resonanz verzeichnen, knapp 1.200 Wanderer haben sich in die Teilnehmerlisten eingetragen.

Seit 45 Jahren veranstaltet der MTV Förste jährlich zwei Volkswanderungen zum Jagdhaus im Westerhöfer Wald. Die 87. Wanderung fand nun bei optimalem Wanderwetter statt. Nachdem im vergangenen Jahr die Wanderung wegen der schweren Sturmschäden abgesagt werden musste, hatten die Veranstalter dieses Jahr Glück mit dem Wetter. So folgten viele Teilnehmer dem Aufruf.

1.162 Wanderer haben sich in die Teilnehmerlisten eintragen lassen. Da sich nicht alle Anwesenden registrieren ließen, geht der Veranstalter von mehr als 1.300 Teilnehmern aus. Damit ist die Wanderung eine der größten Veranstaltungen dieser Art in der gesamten Region.

185 Medaillen ausgegeben

Insgesamt konnten 185 Wandermedaillen vergeben werden, für jede fünfte Teilnahme wird man ausgezeichnet. Die Medaillen mit den Motiven aus Förste und Nienstedt erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. 120 Neuwanderer konnten zum ersten Mal am Jagdhaus begrüßt werden. Neun Teilnehmer haben bisher an allen 87 Wanderungen teilgenommen. An drei Wanderer konnte die Medaille für 85 Wanderungen ausgegeben werden. Der jüngste Teilnehmer war gerade einmal fünf Monate alt, der älteste Wanderfreund dagegen schon beachtliche 89 Jahre. Das zeigt die Beliebtheit der Veranstaltung quer durch alle Altersgruppen. Die weiteste Anreise hatte diesmal ein Teilnehmer aus der Schweiz.

Mehr als 30 Helfer des MTV Förste sorgten für das leibliche Wohl, die Anmeldung und die Verteilung der Medaillen. Die Durchführung einer solchen Wanderung ist nur dank der engagierten Vereinsmitglieder möglich, betont der MTV. Einen besonderer Dank gelte auch an der Freiwillige Feuerwehr Förste und der Klosterforstverwaltung, die die Veranstaltung unterstützt haben.

Das 88. Volkswandern findet am 29. Dezember statt. Eine Bildergalerie gibt es auf der Homepage das MTV Förste unter www.mtv-foerste.de.