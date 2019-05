Olympiasieger Dieter Baumann gastiert am 9. Mai in Einbeck

Dieter Baumann, der 5.000 Meter-Olympiasieger von Barcelona 1992, ist mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Läuft halt. (Weil, singen kann er nicht)“ am Donnerstag, 9. Mai, ab 20 Uhr im Alten Rathaus in Einbeck zu Gast.

Ja klar, mögen die Besucher denken, was sonst außer laufen soll Dieter Baumann auch machen. Außer vielleicht noch witzige Geschichten erzählen. Doch diesmal macht er beides, er erzählt beim Laufen – auf einem Laufband. Auf der Bühne ist dies so noch nie dagewesen. Baumann ist selbstironisch, witzig, gestenreich, und ja, er tanzt sogar, an Stellen, an denen es scheinbar nichts zu tanzen gibt. Vor allem gilt aber: Baumann läuft!

Welch komödiantisches Talent der Olympiasieger besitzt, konnten auch die Osteroder bereits erleben. Im Vorfeld des Internationalen Meetings 2016 stand Baumann mit seinem Kabarett-Programm „Die Götter und Olympia“ auf der Bühne des Freiheiter Hofes und wurde vom Publikum begeistert gefeiert.

Eintrittskarten gibt es noch an der Abendkasse.