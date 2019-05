Junge Talente fordern beim Burgturnier die Prominenz heraus

Von B wie Markus Beerbaum bis W wie David Will – für das Hardenberg Burgturnier vom 16. bis 19. Mai hat sich ein feines Teilnehmerfeld aus zehn Nationen angekündigt. Die US-Amazone Chloe Reid ist genauso dabei wie die Niederländerin Lisa Nooren oder ein Doppel-Olympiasieger aus der Ukraine – Ullrich Kirchhoff, 1996 mit zweimal Gold aus Atlanta zurück gekehrt, reitet inzwischen für die Ukraine. Der Springreiter, der viele Jahre in Italien lebte, ist seit Dezember 2018 in der Nähe von Frankfurt zuhause.

Zu den deutschen Top-Startern zählt neben dem Sieger des Vorjahres, Markus Beerbaum aus Thedinghausen, Vielseitigkeits-Ass Michael Jung (Horb), der deutsche Meister der Springreiter, Mario Stevens (Molbergen), und der zweimalige Sieger im Kampf um die Goldene Peitsche, Felix Haßmann aus Lienen, der in diesem Jahr „am liebsten so viel wie möglich gewinnen“ möchte. „Ich war schon so oft da – das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, als Junger Reiter durfte ich zum ersten Mal starten”, sinniert der 33-jährige Profi, der die berühmte Goldene Peitsche für den Sieg im Großen Preis der Hardenberg Distillery und des Glaswerkes Ernstthal 2017 nach Westfalen entführte.

Schnelle Konkurrenz für Haßmann

Zweimal in Folge gewann Haßmann 2016 und 2017 den Großen Preis, damit ging die Peitsche in seinen Besitz über. „Ich habe die gut versteckt, die ist gesichert”, lacht der Springreiter, „nicht, dass die noch geklaut wird…” Konkurrenz in Sachen Speed im Parcours hat Haßmann aus dem eigenen Land, denn auch Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen hat die Goldene Peitsche ins Visier genommen.

Den wertvollen Wanderpreis wollen alle anderen Reiter natürlich auch gewinnen. Schaut man auf die Teilnehmerliste, dann zeigt sich die große Konkurrenz. Neben Sportpromis wie Beerbaum oder Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) drängt junge Konkurrenz zum Burgturnier.

Starke Youngster im Anflug

Lisa Nooren (21) aus den Niederlanden zum Beispiel. Die Tochter des Nationenpreisreiters und Erfolgstrainers Henk Nooren gewann bereits den Großen Preis des CHI Donaueschingen. Gerrit Nieberg (25) aus Münster schrieb Schlagzeilen als Dritter im Großen Preis in Nörten-Hardenberg 2016 und die Südafrikanerin Alexa Stais schwimmt geradezu auf einer Erfolgswelle. Am Sonntag des Hardenberg Burgturniers feiert sie ihren 23. Geburtstag und will den etablierten Stars mächtig Konkurrenzdruck machen.

Für die Generation bis 25 Jahre ist das Hardenberg Burgturnier auch eine Etappe des European Youngster Cups Jumping (EY-Cup). In drei internationalen Prüfungen werden die Reiter dafür gesondert gewertet: Im Preis des Hardenberg Golf-Ressort am Freitag, in der Gothaer Trophy am Samstagabend unter Flutlicht und im Preis der Südniedersächsischen Wirtschaft am Sonntag. Der beste Reiter der Generation U25 in dieser Prüfung qualifiziert sich direkt für das EY-Cup-Finale beim CSI Salzburg im Dezember.

Ehemaliger Sieger ist dabei

David Will, der gemeinsam mit Andreas Kreuzer einen Sportstall in Damme betreibt, hat in Nörten-Hardenberg bereits 2014 triumphiert, damals im Sattel der sehr schnellen Stute Mic Mac du Tillard. Auch jetzt steht für den gebürtigen Bayern der Große Preis der Hardenberg Distillery und des Glaswerkes Ernstthal ganz oben auf der Liste.

Das Burgturnier besticht durch den einzigartigen Mix aus Sport und Ausstellung. Die Klassika, die zu den schönsten und bedeutendsten Garten- und Lifestyle-Ausstellungen Deutschlands zählt, lädt neben dem Reitstadion am Fuße der Burgruine zum Flanieren ein. Parallel kann hochklassiger Sport erlebt werden. Am Samstagabend setzt das auf Musik choreographierte Feuerwerk den Schlusspunkt unter die Gothaer Night.

