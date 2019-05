Herren des TTC Pelaka erkämpfen Bezirksoberliga-Verbleib

Die ersten Herren des TTC Pelaka landeten in der Tabelle der Bezirksoberliga auf dem siebten Platz. Für den Klassenerhalt war der Umweg über die Relegation nötig. Diese wurde nun erfolgreich gemeistert, wenngleich es eine ganz knappe Kiste wurde.

Gegner war der Vizemeister der Bezirksliga, der SCW Göttingen II. Die Seestädter begannen vor heimischer Kulisse fulminant. Maximilian Bauer/Timo Kunzendorff siegten 3:1, Chris Langkabel/Janis Högemann behielten die Nerven und gewannen gegen das Spitzendoppel der Weender mit 3:2. Thomas Büschleb/Torsten Nickel hatten beim 3:0 keine Probleme.

5:0-Führung für Pelaka

Als Bauer und Kunzendorff ihre Gegner zur 5:0-Führung niederhielten, Högemann und Büschleb gar auf 7:1 erhöhten, dachten alle an einen schnellen Sieg. Der Erfolg der Göttinger Nummer eins beflügelte die Gäste aber, die nun Punkt um Punkt aufholten. Kunzendorff siegte zwar zum zwischenzeitlichen 8:3, die letzten vier Einzel gingen aber an den SCW. Das Schlussdoppel musste entscheiden. Nach Satzrückstand drehten Bauer/Kunzendorff die Partie zunächst (11:3 und 12:10), die Gäste glichen wieder aus. In einem an Spannung kaum zu überbietenden Schlusssatz beendeten die Seestädter mit einem spektakulären Rückhandschuss zum 11:9 die Partie. Pelaka siegte somit knapp mit 9:7 und verteidigte den Platz in der Bezirksoberliga.

Im Endspiel um den Regionspokal trafen die ersten Damen des TTC in Landolfshausen auf Ligakonkurrent TTC Herzberg. Während Andrea Schulz ihr Einzel gewinnen konnte, verloren Anja Macke und Bettina Oepkes. Das Doppel Schulz/Macke unterlag mit 12:14 im fünften Satz. Schulz siegte anschließend zum 2:3-Anschluss, in einem äußerst knappen Match verlor Macke jedoch zum 2:4-Endstand. Die Finalteilnahme war für Pelaka dennoch ein großer Erfolg.