Leidenschaftliche Leistung bringt den Sieg

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge, fuhr die HSG Oha in der Verbandsliga Niedersachsen mal wieder einen Sieg ein. In der sehr gut besuchten Herzberger Mahntehalle zwang man die Gäste der HSG Rhumetal mit 25:20 (12:13) in die Knie und bestätigte damit den Derbysieg aus dem Hinspiel. Den...