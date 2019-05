JFV Rhume-Oder gewinnt B-Jugend-Derby beim SV Rotenberg

Unter der Woche standen für einige Jugendteams auf Bezirksebene Nachholspiele auf dem Programm. Auch am Wochenende sind die Teams wieder im Einsatz.

Für die A-Jugend des Tuspo Petershütte kam Landesliga-Schlusslicht JSG Sparta-Weende Göttingen nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Mika Scheide brachte die JSG per Strafstoß in Führung (26.). Nach Wiederbeginn waren die Seestädter die bessere Mannschaft, in der 69. Minute glich Leotrim Zumeraj aus. Dabei blieb es allerdings. „Wir haben die erste Halbzeit total verschlafen, was bei der Wichtigkeit des Spiels unfassbar ist“, ärgerte sich Trainer Armin Dreyer. Am Samstag ab 11 Uhr geht das Team erneut auf Punktejagd, ist beim Fünften JSG Schöningen aber nur Außenseiter.

Tuspos B-Jugend unterliegt

Trotz einer 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen FT Braunschweig II konnte die Petershütter B-Jugend in der Landesliga den Aufwärtstrend bestätigen. Die Petershütter hatten ein Übergewicht, doch die Gäste gingen durch Joshua-Tjorven Roth in Führung (20.). Axmed Yassin Cabdi Xasan erhöhte (52.), Dustin Lau konnte nur noch verkürzen (80.). Am Samstag um 12 Uhr hat das Team den Zweiten BSC Acosta zu Gast.

In der Bezirksliga setzte sich die B-Jugend des JFV Rhume-Oder mit 4:0 (1:0) beim SV Rotenberg durch. Nach einer Ecke traf Lorenzo Quaia zum 1:0 (24.). Jan Schulze (41.) sowie Jonas Mißling (74.) und Hauke Jagemann (77./Elfmeter) schraubten das Ergebnis in die Höhe schrauben. „Sie hat sehr diszipliniert gespielt“, lobte Trainer Kevin Zarins seine Truppe. Zum nächsten Sechs-Punkte-Spiel ist die Mannschaft am Samstag ab 14 Uhr bei Arminia Vechelde zu Gast, Rotenberg spielt um 16 Uhr beim SC Hainberg.

In der C-Jugend-Bezirksliga reist Tuspo Petershütte am Samstag zum Spitzenreiter Eintracht Northeim, Spielbeginn ist um 14 Uhr. Zeitgleich empfängt der VfR Osterode den Tabellenzweiten BVG Wolfenbüttel.