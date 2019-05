Die Mighty Owls Osterode wollen in die Landesliga

Hannover Die Osteroder Bowlingmannschaft ist nach dem Titelgewinn auf Bezirksebene am Wochenende in Luhden in den Aufstiegsspielen gefordert.

An diesem Wochenende stehen für die Bowling-Mannschaft der Mighty Owls Osterode die wohl wichtigsten Spiele der Saison an. In Luhden kämpft das erste Team zum ersten Mal überhaupt in den Aufstiegsspielen um den Sprung in die Landesliga.

Die Gegner sind BATC Lauenau 2002, Meister des Bezirks Hannover, der Erstplatzierte des Bezirks Weser-Ems, SV Raspo Osnabrück, und der Landesliga-Achte Golden Spare Hannover. Gespielt werden drei Serien je drei Spiele mit jeweils fünf Spielern aus einer Mannschaft, zwei Teams steigen anschließend in die Landesliga auf.

Zur Vorbereitung absolvierten die Osteroder in den vergangenen Wochen zahlreiche Trainingsspiele im Osteroder Bowlingcenter Eulenburg sowie Sondertraining in der Bowlingbase in Wolfenbüttel. Zudem standen noch die Teilnahme am Osterbowling im Toms Bowling in Hannover sowie das No Tap Turnier in Göttingen auf dem Programm. Jetzt heißt es für die Eulen, einen kühlen Kopf zu bewahren und ein glückliches Händchen zu haben.