Bogenschützen aus Elbingerode zeigen gute Leistungen

Die Bogenschützen des MTV Elbingerode nahmen beim Northeimer Verein Silberpfeil am 20. Osterturnier teil. Die vier Harzer waren mit den erzielten Ergebnissen recht zufrieden.

In der Schülerklasse C (zwei Mal 18 Meter) sicherte sich Jonas Tront mit 604 Ringen den ersten Platz. Nils Hartleb startete in der Schülerklasse A (zwei Mal 30 Meter) und holte sich mit 411 Ringen den zweiten Platz. In der Seniorenklasse (zwei Mal 30 Meter) gingen Harald Kirchhoff und Peter Arnold an den Start. Sie kamen mit 552 und 405 Ringen auf Platz zwei und drei.