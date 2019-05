Göttinger Basketballer warten weiter auf Befreiungsschlag

Die BG Göttingen ist weiterhin nicht in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Mittwochnachmittag verlor die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers gegen Ratiopharm Ulm 76:82 (38:41). Die 2.801 Zuschauer in der Sparkassen-Arena sahen eine starke kämpferische Leistung der Veilchen gegen den Tabellensechsten, am Ende setzte sich aber die Qualität der Gäste durch. Bester BG-Werfer war Mihajlo Andric mit 22 Punkten. Für Ulm traf Patrick Miller am häufigsten (17 Zähler). „Ich bin zufrieden mit unserer Verteidigung, die sehr physisch war. Offensiv waren wir phasenweise zu statisch“, sagte Roijakkers.

Die Veilchen starteten mit viel Energie in die Partie und gingen durch Michael Stockton 7:4 in Front (3.). Die Hausherren agierten auf Augenhöhe mit dem Favoriten, so dass Penny Williams seine Mannschaft durch ein Drei-Punkte-Spiel erneut nach vorne brachte (12:9/5.). Bei den Ulmern brachte Nationalspieler Ismet Akpinar Energie von der Bank (12:16/7.). Aber die Roijakkers-Truppe hatte die passende Antwort und ließ ihrerseits einen 7:0-Lauf. Die Gastgeber spielten mit viel Selbstvertrauen und erarbeiteten sich bis zum Viertelende einen 26:21-Vorsprung.

Im zweiten Abschnitt ließ die BG rund vier Minuten keinen Korb der Gäste zu, während sie selber ihren Vorsprung auf 30:21 ausbaute (13.). Aber die Ulmer legten eine Schippe in der Verteidigung drauf, machten es den Veilchen im Angriff schwerer und erzwangen Ballverluste. Akpinar glich die Partie zum 35:35 aus und erzielte die erste Ulmer Führung seit Ende des ersten Viertels (35:37/19.). In die Halbzeitpause gingen die Veilchen mit einem 38:41-Rückstand.

Ulm zieht nach der Pause davon

Zu Beginn der zweiten Hälfte spielten die Ulmer ihre Stärken aus und zogen durch einen 0:9-Lauf auf 40:50 davon (23.). Derek Willis erhielt in dieser Phase sein viertes und fünftes Foul, der Arbeitstag für den US-Forward dauerte nur 5:52 Minuten. Die Göttinger kämpften, Stück für Stück arbeiteten sich die Veilchen an die Süddeutschen heran. Dennis Kramer traf in der 29. Minute per Dreier zum 57:62. Zwar antwortete Dwayne Evans direkt ebenfalls von jenseits der 6,75-Meter-Linie, doch die BG ließ Ulm nicht noch einmal davonziehen.

Im letzten Abschnitt brachte Stockton sein Team durch einen Dreier auf 64:69 heran (31.). Beide Mannschaften hatten danach Schwierigkeiten in der Offensive, die Gäste fanden ihren Rhythmus jedoch schneller wieder (66:77/36.). Die Veilchen gaben noch einmal alles, Dominic Lockhart und Stockton verkürzten eineinhalb Minuten vor dem Ende auf 72:79. Aber die Zeit reichte für Göttingen nicht mehr aus, um die Partie zu drehen.

„Wenn wir schnell gespielt haben, waren wir in der Lage zu punkten. Ich hätte mir ein bisschen weniger Ballverluste und ein paar mehr Offensiv-Rebounds gewünscht. Wenn man gegen ein Team wie Ulm gewinnen will, dann muss man in diesen Bereichen besser sein, um eine Chance zu haben“, urteilte Roijakkers. Trotz des Sieges war Thorsten Leibenath, Headcoach der Ulmer, nicht wirklich zufrieden: „Wir hatten viele Ballverluste und haben den Ball nicht sehr gut bewegt. Das lag an der physischen Verteidigung von Göttingen, die uns damit auf die Nerven gegangen sind. Es gab nur eine Phase im Spiel, zu Beginn des dritten Viertels, in der wir souverän Basketball gespielt haben.“