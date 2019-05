Handballerinnen der HSG oha unterliegen auswärts

Im vorletzten Spiel der Regionsoberliga-Saison mussten sich die Damen der HSG oha bei der zweiten Vertretung der HG Rosdorf-Grone mit 21:24 (10:13) geschlagen geben.

Das Spiel verlief zunächst auf Augenhöhe. Keines der Teams konnte sich in den ersten 15 Minuten mit mehr als einem Tor absetzen, ehe die HSG-Damen ein wenig davonzogen (7:4, 18.). In dieser Phase war es immer wieder Yvonne Larsen, die zum Erfolg kam, insgesamt war sie mit zehn Tore auch beste Schützin. Dass Rückraumspielerin Carina Berger von der ersten Sekunde an mit einer Manndeckung aus dem Spiel genommen werden sollte, ließ die eingespielte HSG-Mannschaft um Trainer Morich zunächst unbeeindruckt. Der Drei-Tore-Vorsprung wurde bis zur Halbzeit gehalten, allerdings verletzte sich Berger kurz vor der Pause und konnte anschließend nicht mehr mitwirken.

Den Start in Hälfte zwei verpassten die Gäste komplett. Bis zur 44. Minute traf die HSG lediglich einmal, Rosdorf-Grone kippte das Spiel (15:17). Die Abwehr der Gastgeber spielte eine harte Partie, was zwei rote Karten unterstreichen. Die Harzerinnen fingen sich aber wieder und kamen zum 19:19 (52.) – auch, weil Torfrau Lara Schirmer immer wieder stark parierte. Am Ende reichte bei der HSG allerdings die Kraft nicht mehr, um sich durchzusetzen. Vor allem die starke Kreisläuferin der HGRG bekamen die Gäste in der Schlussphase nicht in den Griff. HSG: Mros, Schirmer – Larsen (10), Bierwirth (4), Wode (3), J. Lohrengel (2), K. Lohrengel (1), Schweidler (1), Berger, Hensel, Kreinacke, Röthel, Seidel.