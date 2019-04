Drei Altkreis-Teams peilen im Kreispokal das Halbfinale an

Im Krombacher-Kreispokal der Kreisliga und 1. Kreisklassen stehen die Viertelfinalspiele an, in jeder Partie ist ein Team aus dem Altkreis Osterode im Einsatz. Am Mai-Feiertag werden drei der vier Begegnungen ausgetragen, Anpfiff ist jeweils um 15 Uhr. Die Partie des SV Viktoria Bad Grund gegen den...