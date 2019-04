Jugendteams aus dem Altkreis sind wieder im vollen Einsatz

Im Jugendbereich läuft die Saison nach der Osterpause wieder auf Hochtouren – auch für die Teams auf Bezirksebene aus dem Altkreis Osterode.

Eine sehr schwere Aufgabe stand der A-Jugend des Tuspo Petershütte in der Landesliga bevor, die Mannschaft von Armin Dreyer traf auf den Tabellenführer Lupo Martini Wolfsburg. Die Seestädter kamen gut ins Spiel, in der elften Minute erwischte sie jedoch die kalte Dusche, Lukas Meyer brachte Lupo Martini in Führung. Bis zum Halbzeitpfiff arbeitete Tuspo am Ausgleich, wurde jedoch nicht belohnt. Nach Wiederbeginn hielt die Dreyer-Elf weiterhin gut dagegen, der letzte Pass kam jedoch zu oft nicht an. Durch Masud Ahmad Jama (75.) und Alieu Nyassi (90.) zogen die Gäste noch auf 3:0 davon. „Unser Abschluss muss zielstrebiger und besser werden. In dieser Hinsicht war Wolfsburg konsequenter, obwohl der Sieg dann zu hoch war“, analysierte Dreyer. Schon am heutigen Dienstag haben die Petershütter die Chance, es besser zu machen. Ab 19 Uhr tritt das Team zum Kellerduell beim Schlusslicht JSG Sparta-Weende Göttingen an und will unbedingt drei Punkte holen.

In der A-Jugend-Bezirksliga hat der JFV Rhume-Oder das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten TSG Bad Harzburg mit 3:1 (1:0) gewonnen und liegt nun mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer JFV Eichsfeld selbst auf dem zweiten Platz. In einer intensiven und hochklassigen Partie konnten sich die JFVler den Sieg über eine geschlossene Mannschaftsleistung sichern. Ein starkes Spiel zeigte Tobias Böttcher, der den TSG-Torjäger Rimbach kalt stellte. Philipp Bode (44.), Adrian Wiese (79.) und Lukas Bierwirth (90.) trafen für den JFV.

Tuspos B-Jugend feiert Kantersieg

Nach dem 6:1 (4:1)-Sieg der Petershütter Landesliga-B-Jugend gegen den MTV Wolfenbüttel, einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, strahlte Trainer Marc-Andre Jäger über das ganze Gesicht: „Das war eine richtig gute Leistung, vor allem im Angriff. Wir waren brutal effektiv.“ Die Seestädter legten gut los, in der 10. Minute eröffnete Joel Braun den Torreigen. In der Folge hatten auch die Gäste ein paar Gelegenheiten, die Jäger-Elf bestrafte aber die nicht genutzten Chancen. Mit einem Doppelschlag erhöhte Lucas Hallmich auf 3:0 (26., 27.). Eine Minute später verkürzte der MTV, ehe Hallmich für den 4:1-Halbzeitstand sorgte. In der zweiten Halbzeit machte Max Haase mit einem Doppelpack (67., 74.) den Sieg perfekt. Am heutigen Dienstag ab 18.45 Uhr haben die Seestädter den Tabellenvierten FT Braunschweig II zu Gast und hoffen auf eine kleine Überraschung im Abstiegskampf.

Die B-Jugend des JFV Rhume-Oder verpasste beim 1:1 gegen die SVG Göttingen, sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Zwar brachte Kapitän Luques Becker sein Team in der ersten Halbzeit in Führung (30.), doch die Gäste konnten in der 62. Minute ausgleichen. Bereits am heutigen Dienstag ist die JFV-Elf erneut gefordert, wenn man zum Derby beim SV Rotenberg zu Gast ist. Für die Gastgeber als Vorletzter ist es ein richtungsweisendes Spiel, denn nur ein Sieg erhält die Chancen auf den Klassenerhalt. Dementsprechend werden die JFVler gut dagegen halten und kühlen Kopf bewahren müssen. Anpfiff der Begegnung ist um 18.30 Uhr in Rhumspringe.

Nach einer 1:7-Niederlage im Hinspiel gegen Acosta Braunschweig II wollte die Petershütter C-Jugend von Coach Jonny Retzlaff in der Bezirksliga Wiedergutmachung betreiben. Früh setzte man die Löwenstädter unter Druck, Jannik Böttcher verwandelte einen Freistoß zur 1:0-Führung (8.). In der Folge blieb Tuspo dran, bis zur Pause fielen aber keine weiteren Tore. Auch nach der Pause waren die Blau-Weißen das aktivere Team, Kevin Xafferhi erhöhte auf 2:0 (55.). Doch Acosta setzte alles auf eine Karte und löste die Abwehr auf. Nach dem Anschluss (62.) fiel in der Nachspielzeit noch das 2:2.