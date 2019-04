Bürgermeister Stadt Osterode Klaus Becker, Michael Töllner (MTV Förste), Olaf Kaisner (TSV Schwiegershausen), Rainer Giese und Dr. Sven Vogt (Kindersportstiftung Harz), Thomas Toebe (Vorstand Sparkasse Osterode), Rainer Behrens (Organisator), Jonas Just (LG Osterode) und Peter Schönfelder (MTV Osterode) stellen die Plakate und offiziellen Flyer für das Internationale Sparkassenmeeting 2019 vor.

Osterode Am 29. Mai sind Leichtathleten der Weltklasse zu Gast im Osteroder Jahnstadion. Inzwischen läuft auch der offizielle Kartenvorverkauf.

Vorbereitung auf Sparkassenmeeting geht in die heiße Phase

Es ist so etwas wie der inoffizielle Startschuss für das Internationale Sparkassenmeeting am 29. Mai im Osteroder Jahnstadion. Mit der Präsentation des diesjährigen Plakats und Flyers startet der Countdown in die entscheidende Phase – die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Zahlreiche Weltklasseleistungen konnten Zuschauer und Sponsoren in den letzten Jahren bestaunen. Das soll beim diesjährigen Meeting nicht anders sein. „Garanten dafür werden bestimmt unsere Weltklasse-Kugelstoßer Christina Schwanitz und David Storl sein, die auf große Weiten auf der Anlage am Ührder Berg hoffen lassen“, ist sich Organisator Rainer Behrens sicher. Sie treffen nahezu auf den kompletten DLV-Kader und starke ausländische Konkurrenz.

Jahnstadion in bester Erinnerung

Im Diskus wird die Chinesin Chen Yang dabei sein, die im Vorjahr beim Sparkassenmeeting den 1-kg schweren Diskus auf 67,03 m fliegen lies und damit in 2019 den vierten Platz der Weltbestenliste belegte. Sie hat natürlich das Jahnstadion mit ihrer Bestweite in toller Erinnerung und kommt mit dem chinesischen Nationalkader.

Auf schnelle Sprints darf man sich ebenfalls freuen. Mit Steven Müller wird der Deutsche Hallenmeister über 200 m mit einer Bestzeit von 20,46 Sekunden aus 2018 am Start sein. Vielversprechend ist auch die Aussicht auf die Top-Elite über die Mittelstrecken, finden doch Norm-Wettbewerbe über 800 m und 1500 m sowie 3000 m der weiblichen Jugend U20 statt, um sich für die U20- beziehungsweise U23-Europameisterschaften in Schweden oder Weltmeisterschaften in Doha zu qualifizieren.

Dies gilt auch für die Konkurrenz über 3000 m Hindernis, hier ist unter anderem mit Lisa Oed die U20-Vizeweltmeisterin und Europameisterin am Start. „Sie ist daher auch als Foto für das diesjährige Plakat ausgewählt worden“, erklärt Behrens. Der Lokalhero Jonas Just von der LG Osterode, Deutscher U18-Vizemeister über 1500 m, möchte wie im Vorjahr über seine Spezialstrecke Bestzeit laufen.

Vielfältige Unterstützung

Unterstützt werden die Wettbewerbe vom Hauptsponsor, der Sparkasse Osterode am Harz sowie weiteren 22 Disziplinsponsoren. Integrativ sind wieder zahlreiche Teilnehmer der Paralympics zu sehen, so auch mit Niko Kappel und Johannes Floors Goldmedaillengewinner bei Olympia im Kugelstoßen und über 400 m. Gefördert werden die Disziplinen durch die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung.

Den Startschuss bei den traditionell stattfindenden 8 x 50 m-Staffeln der Grundschulen soll Olympiasiegerin Claudia Losch geben, die 1984 das Kugelstoßen in Los Angeles gewann. Die Kindersportstiftung Harz wird so wieder einen großen finanziellen Beitrag für die Klassenkassen leisten.

Letzte bauliche Hand wird derzeit im Jahnstadion mit der Verlängerung der Anlaufbahn für den Drei- und Weitsprung sowie der Reparatur des Wassergrabens angelegt. „Ein Dankeschön an dieser Stelle auch für diese Unterstützung durch die Stadt Osterode am Harz“, unterstreicht Behrens.

Der Vorverkauf für das Meeting 2019 hat inzwischen begonnen. Vergünstigte Tickets für vier Euro sind in den Sparkassen-Filialen Osterode, Hattorf, Herzberg und Bad Lauterberg, der Touristinformation Osterode, dem Weinkontor in Osterode, der Geschäftsstelle des MTV Osterode und bei allen Vereinen der LG Osterode erhältlich.

Viele weitere Infos unter www.sparkassenmeeting-lgosterode.de.

