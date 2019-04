In der Kreisliga tobt am Wochenende der Abstiegskampf

Zwei direkte Duelle im Kampf um den Klassenerhalt stehen am 23. Spieltag in der Kreisliga an. Der TSC Dorste empfängt den SSV Neuhof und Südharz hat Türkgücü Münden zu Gast. Sämtliche Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. TSC Dorste - SSV Neuhof. Beide Mannschaften kassierten zuletzt...