Der Fußball-Nachwuchs startet wieder voll durch

Nach den Osterferien starten etliche Nachwuchsteams des Altkreises auf der Bezirksebene wieder in ihren Punktspielbetrieb. Gespielt wird jeweils am Samstag.

Eine extrem schwere Aufgabe erwartet die Landesliga-A-Jugend des Tuspo Petershütte. Die Seestädter empfangen um 14.30 Uhr den Tabellenführer Lupo Martini Wolfsburg. Als Vorletzter ist Tuspo klarer Außenseiter. Beim Bezirksliga-Zweiten TSG Bad Harzburg ist die A-Jugend des JFV Rhume-Oder um 16 Uhr zu Gast und kann als direkter Verfolger die TSG überholen. Der Kampf um die Meisterschaft würde dann richtig spannend werden.

Die B-Jugend des Tuspo Petershütte will ab 12 Uhr die Aufholjagd im Landesliga-Abstiegskampf eröffnen. Zu Gast in Lasfelde ist der Tabellenachte MTV Wolfenbüttel, der ebenfalls noch um den Klassenerhalt kämpft. In der Bezirksliga empfängt die B-Jugend des JFV Rhume-Oder um 14 Uhr in Lindau die SVG Göttingen zu einem wichtigen Heimspiel. Die SVG hat zehn Punkte und drei Spiele mehr als die JFVler, die mit 15 Punkten auf dem ersten Nichtabstiegsplatz stehen. Eine halbe Stunde zuvor, ab 13.30 Uhr, kommt es in Rhumspringe zum Kellerduell. Der SV Rotenberg hat das Schlusslicht JSG Rammelsberg/Goslar zu Gast und muss zwingend gewinnen.

In der C-Jugend-Bezirksliga eröffnet Tuspo Peterhütte den Heimspieltag auf dem Lasfelder Sportplatz um 10 Uhr mit der Partie gegen den Tabellennachbarn BSC Acosta II. Der VfR Osterode reist als Vorletzter zum punktlosen Schlusslicht TSG Bad Harzburg und hofft auf den zweiten Saisonsieg – Spielbeginn ist um 11 Uhr.