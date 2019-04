Bei der 40. Harzquerung wird Teilnehmerrekord erwartet

Wernigerode Am Samstag werden mehr als 1.110 Sportler im Oberharz unterwegs sein, um zwischen Wernigerode und Nordhausen zu laufen und zu wandern.

Sie ist zu einer festen Größe in der Läuferszene geworden und so populär wie nie zuvor. Zur 40. Auflage der Harzquerung, einer Lauf- und Wanderveranstaltung von Wernigerode über Benneckenstein nach Nordhausen, wird am Samstag eine Rekordteilnehmerzahl erwartet.

„Insgesamt liegen uns jetzt bereits 1.122 Startmeldungen für Läufer und Wanderer vor, ohne die noch am Freitag möglichen Nachmeldungen“, bestätigt Alexander Brune vom ausrichtenden Ski-Klub Wernigerode 1911. Für den Ultramarathon von Wernigerode nach Nordhausen (51 km) haben sich bislang 651 Läufer angemeldet, 151 Teilnehmer wollen die lange Strecke wandern. Die Zahlen für die kürzeren Strecken betragen 98 Läufer/65 Wanderer auf der Strecke von Benneckenstein nach Nordhausen (28 km) und 91 Läufer/66 Wanderer auf der Strecke von Wernigerode nach Benneckenstein (25 km).

Lauf über Stock und Stein

Auf die Zahlen schaut Alexander Brune mit gemischten Gefühlen. Denn ein Lauf mit eintausend Startern ist mit der tatkräftigen Hilfe von 118 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zwar gerade noch gut zu bewältigen. Darüber hinaus aber wird die Ausrichtung auch für den Verein im wahrsten Sinne des Wortes sportlich. Seit Anbeginn war die Harzquerung sowohl für Wanderer als auch für Läufer vorgesehen, denen die Nähe zur Natur wichtig ist und die sie in ihrem ursprünglichen Charakter erfahren wollen. Dies spiegelt sich insbesondere in der Streckenführung wider, die schmale, unbefestigte Wege bevorzugt und stets die jeweiligen Eigenheiten der zu durchquerenden Landschaft hervorkehrt.. Die Harzquerung geht sprichwörtlich über Stock und Stein.

Erstmals wurde 1980, seinerzeit noch unter dem Namen Harzüberquerung, gelaufen. Erdacht und initiiert hat sie der Wernigeröder Herbert Pohl, dessen unermüdliches Engagement bis zu seinem Tode 1993 die wesentliche Triebkraft der Harzquerung blieb. Danach traten Peter Unverzagt und Norbert Schleef als Verantwortliche in seine Fußstapfen. Der Rücktritt von Unverzagt im vergangenen Jahr kam für den SK Wernigerode zur Unzeit und ist bis heute eigentlich kaum zu kompensieren.

Ein neues Organisationsteam hat es trotzdem geschafft, zusammen mit der Stadt Wernigerode und vielen erfahrenen und neuen Helfern, die Harzquerung für die Zukunft zu sichern. Was bei der Harzquerung zählt ist vor allem der Sport und das landschaftliche Erlebnis. Mit dem Start am traditionell letzten Samstag im April hat die Veranstaltung einen festen Platz im Läuferjahr gefunden.

Weitere Informationen unter www.harzquerung.wordpress.com.