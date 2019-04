Bei der Bahneröffnung sind weite Sprünge zu erwarten

Merle Homeier startete auch beim Internationales Sparkassen-Meeting der Leichtathletik am 2. Juni 2018 im Jahnstadion in Osterode.

Osterode Die LG Osterode läutet am Samstag mit der Bahneröffnung im Jahnstadion die Freiluftsaison ein. Knapp 190 Sportler haben sich angemeldet.

Am morgigen Samstag richtet die LG Osterode ihre traditionelle Bahneröffnung im Jahnstadion aus – es ist der Startschuss für die Freiluftsaison. Die Resonanz im Vorfeld ist beachtlich, 188 Sportler haben ihre Teilnahme zugesagt.

Darunter sind namhafte Athleten wie die deutsche U20-Vizemeisterin im Weitsprung, Merle Homeier vom VfL Bückeburg. Auch die heimischen Sportler sind zahlreich vertreten. Unter anderem will Jonas Just von der gastgebenden LGO eine neue Bestzeit über 5.000 Meter aufstellen. Tizian Kirchhof peilt über 100 Meter wieder eine Zeit unter der Elf-Sekunden-Marke an.

Los geht es im Jahnstadion ab 13.15 Uhr mit den ersten Hürdenläufen. Die Sprinter sind ab 14.30 Uhr im Einsatz, um 15.15 Uhr gilt es für Just über die Langdistanz, Stehvermögen zu beweisen. Den Abschluss bildet ab 16.30 Uhr der Hindernislauf, dabei wird auch der reparierte Wassergraben einer Belastungsprobe unterzogen. Beim Sparkassenmeeting 2018 musste die Feuerwehr kurzfristig Wasser nachfüllen, da sich ein Leck gebildet hatte. Der genaue Zeitplan online unter www.lgosterode.de.