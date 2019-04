Der Harzer Mountainbike Cup startet am Wochenende

Bad Harzburg Am Sonntag wird in Bad Harzburg das erste Rennen der Serie ausgetragen. Die zweite Station ist am 11. Mai der Ebersberg MTB-Marathon in Hohegeiß.

Am Wochenende startet der Harzer Mountainbike Cup 2019, das erste Rennen der Serie findet am Sonntag in Bad Harzburg statt. Die weiteren Stationen sind am 11. Mai das Rennen in Hohegeiß, gefolgt vom Rennen in Clausthal-Zellerfeld am 26. Mai. Am 16. Juni erwartet die Mountainbike-Begeisterten das Rennen in Biesenrode, das finale Rennen findet am 25. August in Schierke statt.

Beim 11. Bad Harzburger MTB-Marathon erwartet die Teilnehmer eine 18 km lang und mit rund 450 Höhenmetern versehene Runde mit vielen landschaftlich reizvollen Ausblicken auf Bad Harzburg und den Vorharz. Gespickt mit schönen Singletrails und schnellen, teils technischen Abfahrten kommt jeder Typ von Mountainbiker auf seine Kosten. Der Start erfolgt auf dem Hartplatz im Sportpark Bad Harzburg.

Die Teilnehmer können zwischen drei Streckenlängen wählen. Entweder eine, zwei oder vier Runden gilt es dann zu absolvieren. Die Langstrecke über 72 km wird um 9.45 Uhr gestartet, die Mittelstreckler nehmen ihre 36 km um 10 Uhr in Angriff. Der Start für die Kurzstrecke erfolgt um 10.15 Uhr. Nachmeldungen sind am Sonntag ab 8 Uhr im Harzburger Sportpark möglich.

Zweites Rennen in Hohegeiß

Veranstalter des Ebersberg MTB-Marathons in Hohegeiß ist die Braunlage Tourismus Marketing GmbH in Zusammenarbeit mit dem Skiclub Hohegeiß. In diesem Jahr stehen den Fahrern wieder drei Strecken zur Auswahl. Zum einen die Marathon-Tour mit etwa 92 km, zum anderen die Mitteldistanz mit circa 46 km und die Kurzstrecke über 23 km. In diesem Jahr gibt es auch wieder die Wertung der Klasse U17 auf der Kurzstrecke. Der Parcours ist konditionell eine echte Herausforderung, denn auf der Runde von 23 km müssen satte 662 Höhenmeter überwunden werden – entsprechend mehr natürlich bei den längeren Distanzen.

Das Start- und Zielgelände befindet sich auf dem Sportplatz in Hohegeiß, direkt an der B4 knapp vor dem Ortseingang aus Richtung Braunlage kommend. Für die interessierten Zuschauer werden vor Ort kleinere Speisen und Getränke angeboten. Der erste Start erfolgt um 10 Uhr für die Marathon-Tour. In jeweils Zehn-Minuten-Abständen folgen die Fahrer der Mitteldistanz sowie der Kurzstrecke.

Informationen zum Rennen in Bad Harzburg unter www.mtb-bad-harzburg.de. Online-Anmeldungen für den Ebersberg MTB-Marathon bis zum 3. Mai unter www.braunlage.de.