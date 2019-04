Das Jagdhaus im Westerhöfer Wald ist traditionelles Ziel der Wanderung des MTV Förste am 1. Mai.

Förste Der MTV Förste erwartet bei der traditionellen Sternwanderung wieder bis zu 1.500 Teilnehmer, die am 1. Mai das Jagdhaus ansteuern.

Jagdhaus im Westerhöfer Wald ist am 1. Mai Ziel der Wanderung

Am Mittwoch, 1. Mai, richtet der MTV Förste wieder die traditionelle Volkswanderung zum Jagdhaus im Westerhöfer Wald aus. Bereits zum 87. Mal wird diese bei Jung und Alt äußerst populäre Wanderung ausgetragen. Der Wandertag ist eine der größten Veranstaltungen dieser Art in der gesamten Region, der MTV rechnet mit bis zu 1.500 Teilnehmern.

In einer Sternwanderung geht es von allen umliegenden Ortschaften zum Jagdhaus. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr kann man sich am Jagdhaus anmelden. Jeder Teilnehmer erhält nach jeweils fünf Wanderungen eine Medaille. Für das leibliche Wohl sorgen die Helfer des MTV Förste.

Die Forstverwaltung teilt mit, dass Rauchen und offenes Feuer im Wald verboten ist. Das Befahren der Forstwege und das Parken an den Forstwegen ist nicht erlaubt. Für ortsfremde Wanderer stehen auf dem Schützenplatz in Förste Parkplätze zur Verfügung. Von dort kann man auf verschiedenen Wegen zum etwa fünf Kilometer entfernten Jagdhaus wandern. Alle Helfer treffen sich am Wandertag um 8.30 Uhr bei Heinz Wienbreier.