Schwiegershäuser sind wieder beim Weddingcup dabei

Berlin Faustballer des TSV nehmen mit einer gemischten Mannschaft am größten Faustballturner der Welt in der Bundeshauptstadt teil.

Die Faustballer und Faustballerinnen des TSV Schwiegershausen haben beim größten Faustballturnier der Welt, dem alljährlichen Weddingcup in Berlin, teilgenommen. Schon am Freitag ging die Reise los, am Abend trafen sich bereits einige Mannschaften in der Halle des Ausrichters BT Berlin.

Nach einem Samstag zur freien Verfügung wurde am Sonntag im Berliner Schillerpark Faustball gespielt. Bei sehr kaltem, durchwachsenen Wetter spielten der TSV mit einer gemischten Mannschaft in der Klasse Männer Kreis/Bezirk und erreichte den dritten Platz seiner Gruppe. „Im Großen und Ganzen mal wieder ein sehr gelungenes und spaßiges Wochenende“, lautete das Fazit der Schwiegershäuser.

Für den TSV spielten Sascha Schladitz, Yannick Diekmann, Fabian Großkopf, Niklas Kohlstruck, Celina von Daake, Svea Mönnich, Elin Jung und Gesa Göldner.