Isalie Hellmann fährt beim Debüt auf das Podest

In Vechta fand der erste Lauf zur Norddeutschen Meisterschaft im BMX-Race statt. Nach einiger Verzögerung wurden die Rennen um 14 Uhr gestartet und die Rennfahrer aus Hattorf konnten Vollgas geben.

Isalie Hellmann (Girls 8/9) fuhr ihr erstes Rennen und konnte sich direkt behaupten. In ihren Vorläufen fuhr sie stets in den Top drei, auch im Finale reichte es für den dritten Platz. Noah Hellmann hatte eine starke und große Rennklasse, in der er es bis ins Viertelfinale schaffte. Bei den Boys 11/12 absolvierte Adrian Hellmann seine ersten Rennen. Die starke Klasse ist auch bei den Beginnern schon eine Herausforderung, beim Kampf um die Platzierungen gibt es reichlich Konkurrenz.

Auch in der Cruiser-Klasse ging ein Rennfahrer des RKV Pfeil Hattorf an den Start, Alexander Hellmann fuhr in der Klasse Men ebenfalls sein erstes BMX-Rennen. Als Lizenzfahrer ist Till Brandt (Boys 14/15) nach Vechta gereist, um erste Punkte zu sammeln. Obwohl er in einem seiner Vorläufe stürzte, erreichte er das Finale und wurde dort Achter.